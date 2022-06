Breen ne compte pas tout chambouler pour se relancer

Charger le lecteur audio

En prenant la troisième place au Rallye Monte-Carlo en janvier, Craig Breen a démarré son premier programme complet en WRC sur les chapeaux de roue. Néanmoins, le pilote M-Sport est vite rentré dans le rang en essuyant de nombreuses déceptions, dont un accident dans la deuxième spéciale du Rallye de Suède et un week-end cauchemardesque au Portugal, composé d'une crevaison, d'un mauvais choix de pneus et de problèmes de freins.

Ainsi, l'Irlandais est passé de la troisième à la sixième place du classement général, avec 72 points de retard sur le leader Kalle Rovanperä. Mais bien que ses récentes performances soient source de frustration, Breen a estimé qu'un changement radical dans son approche n'était pas nécessaire pour se sortir de cette mauvaise passe.

"C'était difficile [au Portugal]", a confié le pilote irlandais à Motorsport.com. "Il n'y a pas eu beaucoup d'aspects positifs. Nous avons eu un problème avec la voiture pendant pratiquement toute la journée de dimanche. C'est frustrant. J'ai parfois eu une bonne vitesse. Le vendredi a été exceptionnellement bon et nous étions dans le match, donc j'étais satisfait, mais des choses hors de notre contrôle nous en ont sortis. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue, la vitesse est là, il s'agit simplement d'être un peu plus en veine."

"Bien sûr, nous avons pris de mauvaises décisions pour le choix des pneus samedi et je pense que sans ça, le rallye aurait pu être très différent pour nous. Cela nous a constamment mis en difficulté. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de fou, nous avons simplement besoin d'essayer de nous préparer un peu mieux pour le rallye. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ces épreuves, donc je n'étais pas aussi bien préparé pour certaines situations en ce qui concerne le choix des pneus, et nous devons simplement rectifier ça pour la Sardaigne."

Craig Breen et Paul Nagle dans la Ford Puma Rally1

"Se battre contre ses propres démons"

Interrogé par Motorsport.com sur les performances de Breen, Richard Millener, directeur de M-Sport, a affirmé que son équipe ne mettait pas de pression inutile sur les épaules de son pilote et que l'Irlandais décrocherait un meilleur résultat au Rallye d'Italie, qui a lieu ce week-end.

"Nous espérons que le rythme de Craig va un peu s'améliorer. C'était un week-end difficile au Portugal mais nous avons besoin d'être un peu plus rapides et je suis sûr qu'il travaillera sur ça pour la Sardaigne", a-t-il indiqué. "Au final, s'il a un peu de mal, il doit se battre contre ses propres démons. Nous avons une voiture qui est suffisamment rapide, nous lui avons donné une opportunité et nous ne lui mettons aucune pression. Il doit s'enlever cette pression et commencer à faire ce qu'on attend de lui en pilotant."

"Pour une équipe, c'est frustrant de ne pas être là où nous le souhaitons mais c'est plus frustrant pour lui. Nous voulons le voir faire ce que nous savons qu'il peut faire. Il aura une meilleure position sur la route pour la Sardaigne et, au championnat, il n'est qu'à quelques points du troisième, ce qui n'est pas un drame. Il y a encore des opportunités et nous savons qu'il peut le faire, il doit simplement se mettre dans la meilleure position et tout ira bien pour le reste de la saison."

Par ailleurs, Breen n'a pas été le seul pilote M-Sport touché par les problèmes au Portugal. Sébastien Loeb, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet ont tous été en difficulté au cours du week-end. Et alors qu'aucun pilote de la structure n'est parvenu à remonter sur le podium depuis le Monte-Carlo, Millener a su trouver du positif en se réjouissant du rythme de la Puma, qui n'a rien à envier aux Yaris et i20.

"Le résultat final n'était pas ce que nous voulions mais, au cours du week-end au Portugal, tout le monde a fait de bons temps et de bons splits", a-t-il ajouté. "Ce qui est très bien, c'est que la Sardaigne n'est pas très loin. Nous pouvons donc nous remobiliser et essayer de nous mettre dans la position que nous savons possible."