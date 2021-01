84 équipages inscrits au Monte-Carlo 2021

Après une saison 2020 amputée de dix de ses manches (dont neuf annulations liées à la crise sanitaire), le Championnat du monde des Rallyes compte bien repartir sur de meilleures bases pour la saison à venir. Pour ce faire, la FIA, le WRC Promoter et l'Automobile Club de Monaco ont travaillé d'arrache-pied pour maintenir la classique hivernale au programme de la saison 2021.

Une tempête, une crise sanitaire et des mesures gouvernementales toujours aussi restrictives n'auront finalement pas suffi pour gâcher le bon déroulement du 110e anniversaire du Rallye Monte-Carlo. Trois mises à jour auront toutefois été nécessaires pour accoucher d'un programme sévèrement remanié depuis plusieurs semaines, faisant ainsi de la 89e édition du Rallye Monte-Carlo la plus courte de l'Histoire avec 257,64km et 14 spéciales.

En novembre, l'ACM avait déjà revu entièrement le parcours de la quatrième étape suite aux dégâts provoqués dans l'arrière pays Niçois par la tempête Alex. En décembre, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 avait poussé les organisateurs à s'adapter notamment au couvre-feu fixé à 20h, l'annulation du Shakedown et le décalage de la première étape nocturne en milieu d'après midi étant les principaux changements. L'abaissement du couvre-feu à 18h, mis en place le 2 janvier dans les Hautes-Alpes, venait chambouler une troisième fois (la dernière ?) le timing des trois premières journées pour permettre ainsi aux concurrents de rentrer en temps et en heure sur Gap (jeudi et vendredi) puis à Monaco (samedi).

Malgré ces nombreux chamboulements, 84 équipages ont répondu présents pour ouvrir la saison 2021 du championnat du Monde des Rallyes. 10 WRC de pointe prendront le départ à Gap et seront accompagnées par 34 voitures de la classe RC2 et 7 R-GT (dont 6 Alpine A110).

Liste des engagés Rallye Monte-Carlo 2021 (18-24 janvier)