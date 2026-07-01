Un des nouveaux constructeurs du WRC prépare ses premiers tests

Le premier préparateur à s'être engagé à respecter le règlement 2027 du championnat du monde des rallyes s'apprête à tester sa WRC27 en août, en prévision du changement majeur qui interviendra l'année prochaine au plus haut niveau du rallye mondial.

Fondé par Lionel Hansen, ingénieur expérimenté dans le sport automobile, Yves Matton, ancien directeur du rallye à la FIA et ancien responsable de Citroën WRC, ainsi que Prospeed, Project Rally One a annoncé, en décembre dernier, son intention de concevoir, construire et homologuer une voiture conforme aux spécifications WRC27 pour le début du prochain cycle réglementaire du championnat.

Le WRC autorisera les préparateurs à devenir constructeurs en vertu du nouveau règlement technique ; Project Rally One et la structure espagnole RMC Motorsport sont les premières à s'être engagées dans cette voie.

Project Rally One travaille d'arrache-pied sur son tout nouveau modèle pour 2027 ; l'assemblage de sa première voiture devrait s'achever le mois prochain, avant ses premiers essais prévus en août. Sous réserve de la réussite de toutes les étapes de développement tant sur terre que sur asphalte, l'assemblage des deux premières voitures devrait être achevé avant la fin de l'année.

"La première phase du projet, axée sur les études techniques et la conception du véhicule, s'est désormais achevée avec succès, conformément à nos objectifs", peut-on lire dans un document de progression publié en juin par l'équipe, qui comprenait des rendus informatique de la voiture proposée.

"Le premier châssis tubulaire, construit en vue de l'homologation pour 2027, en est actuellement à sa phase finale de fabrication avant la validation technique par la FIA."

La voiture de PRO doit encore être homologuée par la FIA. Photo de: Project Rally One

"Parallèlement, la production des premiers éléments destinés à la voiture de développement bat son plein, toutes les pièces restantes devant être livrées sous peu. L'assemblage du premier véhicule, construit conformément au cahier des charges technique définitif FIA Rally1/WRC27, débutera le mois prochain."

"La priorité durant cette phase sera de valider la fiabilité de chaque composant sur différents types de surfaces avant de poursuivre la mise au point et l'optimisation du véhicule afin d'atteindre le niveau de performance souhaité."

"Les six prochains mois seront déterminants pour la réussite de Project Rally One. Il sera essentiel de respecter un calendrier de développement exigeant afin de garantir que la voiture soit prête à concourir au plus haut niveau dans le cadre des nouvelles règles de la FIA. Toute l'équipe est pleinement engagée à atteindre cet objectif et à préparer le projet pour qu'il fasse ses débuts en compétition au début de la saison 2027."

Les informations fournies sur l'avancement du projet ont également révélé la composition de l'organisation, qui compte 17 spécialistes travaillant sur le design et le développement. Alain Penasse, ancien team manager de l'équipe Hyundai en WRC de 2013 à 2021, est chargé de la gestion sportive et de la stratégie, ainsi que de la préparation de l'entrée de l'équipe en WRC.

Jérémy Chevallereau coordonne tous les aspects techniques du projet, en étroite collaboration avec les partenaires, les fournisseurs et les sous-traitants. Florent Biard dirige le bureau d'études et le développement du véhicule, avec le soutien des ingénieurs, concepteurs, dessinateurs et techniciens de Faster Racing.

Par ailleurs, Jean-Claude Vaucard, ancien concepteur de renom de WRC chez Peugeot, Citroën et Volkswagen, a été recruté pour assurer une supervision générale en tant que conseiller technique principal.