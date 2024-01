Le Rallye de Sardaigne va introduire un nouveau format sur 48h

Le Championnat du monde des Rallyes ne cesse de chercher des moyens de se réinventer et d'inverser la tendance de ces dernières années, marquées par un certain désintérêt du grand public et des constructeurs vis-à-vis de la discipline.

Si l'une des premières conséquences a été la mise en place d'un tout nouveau barème d'attribution des points à l'orée de la saison 2024, qui pourra d'ailleurs être modifié par la FIA si besoin, la suite de la saison ne sera pas sans autre forme d'expérimentation.

Ainsi, le Rallye de Sardaigne (qui se tiendra du 30 mai au 2 juin), sixième manche de la campagne du WRC, va se disputer selon un tout nouveau format, plus condensé et plus court. Dans le détail, 16 spéciales seront au programme sur une distance de 266,48 km autour de la ville d'Alghero, base de l'épreuve, alors que les rallyes contemporains doivent selon le règlement faire entre 300 et 350 km de secteurs chronométrés.

L'épreuve sur terre débutera comme de coutume par le Shakedown, qui se tiendra le vendredi matin. L'après-midi sera consacrée aux quatre premières spéciales, l'ES1 débutant à 13h30. Le lendemain, samedi 1er juin, les équipages feront face à huit spéciales (quatre le matin, quatre l'après-midi). Dimanche matin, enfin, il restera quatre spéciales, avec une Power Stage qui se terminera aux alentours de 13h15, soit 48 heures après le départ.

Selon l'annonce des organisateurs de l'épreuve, cette nouvelle approche s'appuie sur les lignes directrices édictées par la FIA en vue de 2025, qui doivent encore être officiellement dévoilées. Ce n'est toutefois pas une surprise de voir la mise en place d'un tel format, car il apparaît que le raccourcissement et la condensation des épreuves sera l'une des mesures proposées dans le package réglementaire futur sur lequel les instances travaillent.

"L'aventure du Rallye d'Italie-Sardaigne se poursuivra cette année avec un parcours compact basé sur les nouvelles directives de la FIA à partir de 2025, avec une épreuve complète condensée en 48 heures seulement. Le Rallye d'Italie-Sardaigne revient à Alghero cette année, où le parc d'assistance sera installé, comme il y a deux ans", peut-on lire dans un communiqué de l'organisation.