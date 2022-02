Des rennes forcent l'annulation de deux spéciales du Rallye de Suède

Charger le lecteur audio

Les officiels ont confirmé aujourd'hui que les deux passages par les 20,49 km de la spécial d'Ortrask seront retirés de l'itinéraire du Rallye de Suède en raison des rennes qui paissent dans la zone et qui ne peuvent être déplacés en toute sécurité.

Ortrask devait accueillir les spéciales 9 et 13 du rallye le samedi et en raison de la situation, elles ne seront pas remplacées, ce qui signifie que l'épreuve se disputera désormais sur 17 spéciales compétitives au lieu des 19 initialement prévues.

"Malheureusement, en raison des mouvements inattendus des rennes causés par la météo actuelle, les agriculteurs sont revenus vers nous pour nous dire que l'accès n'est plus disponible", a déclaré Glenn Olsson, PDG du Rallye de Suède.

"Alors qu'une série de solutions ont été proposées et étudiées par les deux parties, nous n'avons malheureusement pas été en mesure de trouver une solution pour permettre à la spéciale d'avoir lieu. C'est une décision tardive mais qui reflète les efforts déterminés de toutes les personnes impliquées pour éviter cette situation."

"Déplacer une épreuve du WRC vers un nouveau site est un processus complexe et difficile en termes de logistique, de planification et de consultation de la communauté. Cette décision reflète une reconnaissance claire de la part des organisateurs et de la communauté du WRC qu'il existe des facteurs environnementaux qui peuvent affecter notre accès aux zones rurales. C'est un fait que nous devons respecter, et que nous respectons."

"D'énormes quantités de travail communautaire ont été réalisées sur une longue période pour offrir un rallye réussi aux concurrents et aux fans, mais malheureusement dans ce cas, nous acceptons que les routes de cette zone ne soient pas accessibles pour 2022."

Photo prise lors de l'Arctic Rally 2021, les rennes coupables ne sont pas connus

Cette année, le traditionnel rallye sur neige de Suède revient au calendrier du WRC après que la manche ait été retirée du programme de 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, avec un nouveau site d'accueil, Umea.

Le promoteur de l'événement, Simon Larkin, a ajouté : "WRC Promoter et la FIA respectent la décision du Rallye de Suède. Le déplacement vers le nord, à Umea, est une étape positive pour le rallye et nous sommes confiants dans le succès de l'événement la semaine prochaine et dans son avenir à long terme dans la région."

Le Rallye de Suède débutera vendredi prochain avec Kalle Rovanperä de Toyota, troisième du championnat après le Monte-Carlo, qui ouvrira la route en étant le pilote le mieux placé du classement, puisque ni Sébastien Loeb ni Sébastien Ogier ne sont présents.