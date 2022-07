ES14 à 18 - Rovanperä manque de peu le grand chelem !

Charger le lecteur audio

On a bien failli assister à un nouveau sans-faute en Estonie ! Après le récital offert par Elfyn Evans hier matin, où le Gallois avait remporté l'intégralité des spéciales disputées, Kalle Rovanperä est lui aussi passé près du carton plein ce samedi après-midi.

Le Finlandais, qui avait déjà empoché les trois dernières ES de la matinée, a en effet poursuivi sur sa lancée pour remporter les trois premières de la seconde boucle. Le bilan aurait pu être parfait si le pilote Toyota avait réussi à s'imposer sur le dernier parcours chronométré du jour, Toyota Tartu 2, mais un certain Adrien Fourmaux est passé par là, décrochant le troisième scratch de sa carrière en WRC.

Il n'en demeure pas moins que Rovanperä continue de survoler les débats en Estonie, et présente maintenant 29"1 d'avance sur Evans, qui a semblé quelque peu désabusé à l'issue de l'ES17 : "Si on est réalistes, l'écart est à présent important", a constaté le Britannique. "Sur ce rallye il faut toujours être dans les temps, et pour être honnête envers Kalle je dois dire que je n'ai eu aucune réponse à lui apporter non seulement cet après-midi, mais aussi sur l'ensemble de la journée. Il s'en est très bien sorti jusqu'ici."

L'avance de Rovanperä ne peut en effet raisonnablement plus être comblée à la régulière, alors qu'il ne reste plus que six spéciales et 78 km à parcourir en Estonie, d'autant plus que le Finlandais va sans doute avoir la tentation de gérer sa marge dimanche lors de la dernière étape.

Derrière les deux hommes de tête, les positions semblent se figer également, Ott Tänak conservant la troisième place, désormais relégué à 1'11, alors qu'on retrouve en quatrième position Thierry Neuville à 2'20.

Fourmaux a signé le dernier scratch de la journée, et reste à portée de tir de Katsuta pour le gain de la cinquième place.

Suspense pour le gain de la cinquième place

La bataille se poursuit en revanche pour l'accès au top 5, Katsuta continuant de défendre bec et ongles sa position face à un Fourmaux qui, on l'a vu, a haussé le ton en fin de journée. Un peu moins de 11 secondes séparent les deux hommes, qui devraient avoir encore maille à partir demain.

Handicapé par un changement de roue ce matin après avoir déjanté, Esapekka Lappi se retrouve pour sa part esseulé en septième position, devant l'autre Français du plateau WRC, Pierre-Louis Loubet.

Gus Greensmith occupe quant à lui le neuvième rang, non sans avoir vécu une belle chaleur sur l'ES16, lorsqu'une ornière a bien failli le téléguider dans le bas-côté de la route. Plus de peur que de mal pour l'Anglais, qui a pu poursuivre son chemin sans encombre malgré des conditions humides qui ont dégradé le niveau d'adhérence dans le milieu d'après-midi.

Le top 10 est complété par Andreas Mikkelsen, leader dans la catégorie WRC2. Plus bas dans le classement général, Oliver Solberg a livré une belle prestation d'ensemble en figurant dans le top 4 lors des trois dernières spéciales du jour – avec en point d'orgue une deuxième place derrière Fourmaux sur l'ES18.

Craig Breen poursuit de son côté son cavalier seul suite à son abandon de la veille, et attend sans doute avec impatience la Power Stage prévue demain pour tenter d'aller accrocher quelques points.

La dernière étape de ce Rallye d'Estonie débutera à 5h48 heure française par le premier passage sur Tartu Vald. Cinq autres spéciales suivront avant la clôture de l'épreuve, représentant un total de 78 km.

Rallye d'Estonie - Classement à l'issue de l'ES18