Breen sur son accident : "Cela aurait pu être une simple anecdote"

Deuxième lors des deux dernières éditions du Rallye d'Estonie, les ambitions de Craig Breen n'auront pas duré longtemps ce week-end. L'Irlandais a même très rapidement déchanté après avoir pourtant décroché le meilleur temps sur la Super Spéciale de Tartu 1, jeudi soir, victime d'un abandon dès le lendemain matin sur l'ES4.

Le pilote M-Sport s'est en effet manqué en tirant tout droit dans un virage à gauche, cassant sa suspension avant ainsi que sa direction dans l'accident suite à un contact avec un morceau de béton. Une issue particulièrement frustrante, d'autant plus que Breen était alors plus rapide qu'Elfyn Evans sur cette spéciale, son adversaire de chez Toyota remportant finalement la totalité des spéciales disputées hier matin.

Fataliste, Breen n'a pu que constater les dégâts, admettant "s'être fait avoir" dans un virage qu'il avait négocié jusqu'ici sans problème en de multiples occasions. "Franchement, la spéciale se déroulait bien, et la matinée se passait bien également. J'étais satisfait de tout", explique l'Irlandais. "Mais malheureusement dans ce virage, dans lequel je suis pourtant déjà passé auparavant, je me suis fait avoir au freinage. Nous ralentissions suffisamment mais dans la dernière centaine de mètres le moteur s'est éteint et je me suis retrouvé comme un passager."

"Cela aurait pu être une simple anecdote s'il n'y avait pas eu ce gros morceau de béton caché dans l'herbe. Je ne savais pas du tout qu'il était là et ça m'a cassé la direction. Je voulais avoir un peu plus de rythme, mais je pense que nous étions pas mal dans cette spéciale et que la vitesse était bonne, même si je dois avouer qu'Elfyn était sur une autre planète. J'étais content de la façon dont les choses se déroulaient mais c'est décevant que cela se soit terminé comme ça."

Breen est reparti au charbon ce matin, décrochant notamment un top 3 sur l'ES13.

Fourmaux mène la danse chez M-Sport

Malgré son abandon d'hier, Breen a repris le volant ce samedi, avec pour objectif d'aller chercher des points sur la Power Stage prévue demain, mais aussi de s'aguerrir en vue du Rallye de Finlande qui aura lieu le premier week-end d'août sur des routes proposant un profil similaire.

L'Irlandais affiche pour l'heure un rythme intéressant, ayant terminé à trois reprises dans le top 5 des quatre spéciales disputées ce samedi matin, avec en point d'orgue une troisième place sur l'ES13. Chez M-Sport c'est en revanche le Français Adrien Fourmaux qui continue de tenir le haut du pavé, en sixième position. Le nordiste est actuellement aux prises avec Takamoto Katsuta, à seulement six secondes de ce dernier, et peut viser un top 5 qui serait son premier depuis le Safari Rally 2021.