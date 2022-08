ES19 à 21 - Tänak repousse Rovanperä et se dirige vers la victoire

Charger le lecteur audio

Ott Tänak pouvait avoir quelques inquiétudes hier soir, après avoir perdu plus de 12" sur son plus proche poursuivant au Rallye de Finlande, Kalle Rovanperä. Avec seulement 8"4 d'écart entre les deux hommes et encore quatre spéciales à parcourir ce dimanche, rien n'était joué en effet pour l'Estonien au moment de prendre le départ de la première ES du jour, Oittila 1.

Mais alors qu'il avait pris le parti de gérer son avance samedi, le pilote Hyundai a décidé de sortir à nouveau la grosse attaque ce matin pour parer la remontée de son adversaire. Concrètement, cela s'est traduit par un nouveau scratch dès l'ES19, Tänak reprenant 1"9 à Rovanperä pour gonfler son avantage à plus de dix secondes.

Le leader du rallye n'a d'ailleurs pas caché sa philosophie du jour au premier point stop. "On y a été à fond ! Je suis content d'être là et c'est ce dont nous avions besoin ce matin." En effet, le suspense a été annihilé d'emblée, un tel delta n'étant pas raisonnablement rattrapable en trois spéciales, d'autant plus compte tenu du faible kilométrage de ces dernières. Le Champion du monde 2019 a par la suite partagé le meilleur temps sur le tronçon chronométré suivant avec son homologue de chez Toyota, ce pour la deuxième fois du week-end (ils avaient déjà réalisé le même chrono lors de l'ES17 hier)

À l'arrivée de l'ES20, c'était ainsi au tour de Rovanperä de se résigner à sa deuxième place sur ses terres. "Je peux aller plus vite si je prends des risques, mais je ne suis pas disposé à le faire. Cela ne fait aucune différence pour moi : si je prends un gros risque pour gagner quelques secondes, je vais simplement avoir le même temps que Ott. Le jeu n'en vaut pas la chandelle." Autant dire que c'est le statu quo qui a donc prévalu ce matin, dix secondes séparant les deux pilotes avant la Power Stage.

Tänak et Rovanperä se sont de nouveau partagé le meilleur temps sur l'ES20 ce matin.

Lappi, le miraculé !

Esapekka Lappi occupe quant à lui toujours la troisième place mais peut remercier les cieux d'être toujours en course : le vainqueur de l'édition 2017 a en effet effectué trois tonneaux dans un virage à gauche dans l'ES21. Sa GR Yaris retombée sur ses quatre roues, le Finlandais a pu repartir en ne perdant qu'une grosse vingtaine de secondes, mais on ne connaît pas encore toute l'étendue des dégâts sur sa voiture (son parebrise est tout de même intégralement craquelé et le spoiler arrière a été en partie arraché) ni dans quelle mesure ces derniers vont impacter la Power Stage du Finlandais.

Derrière lui, Elfyn Evans, évolue toujours en quatrième position devant Thierry Neuville et Takamoto Katsuta, ce dernier qui ne constitue désormais plus une menace depuis son erreur dans la dernière spéciale d'hier, qui l'a mis à bonne distance du pilote belge. La sixième place semble ainsi promise au Japonais, qui devance les Puma Rally1 de Gus Greensmith et de Pierre-Louis Loubet. Le top 10 est quant à lui toujours complété par les leaders de la catégorie WRC2, Teemu Suninen devançant son compatriote Emil Lindholm de 10"1.

Place maintenant à la Power Stage, Ruuhimäki 2, dont le départ est prévu à 12h18 heure française.

Rallye de Finlande - Classement à l'issue de l'ES21