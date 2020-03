Toyota veut continuer sur sa lancée au Mexique

En deux rallyes, les trois pilotes officiels Toyota sont parvenus à monter sur le podium, avec la deuxième place de Sébastien Ogier au Monte-Carlo, suivie de la victoire d'Elfyn Evans en Suède et du podium de Kalle Rovanperä sur ce même rallye. La marque japonaise mène logiquement le championnat avant la troisième manche, ce week-end au Mexique, avec dix points d'avance sur Hyundai.

C'est donc avec un certain optimisme que les Yaris WRC s'apprêtent à affronter un tout nouveau type de terrain et de conditions. L'asphalte et le verglas du Monte-Carlo ont laissé place à un mélange de neige et de boue en Suède, alors que le Mexique sera le premier rallye terre de la saison, avec des températures pouvant dépasser les 30°C et une altitude la plus importante, jusqu'à 2737m au-dessus du niveau de la mer. Des défis particuliers pour les machines, mais selon Tommi Mäkinen, Toyota est prêt à les relever.

"C'était un super début de saison pour toute l'équipe, et bien sûr nous aimerions que ça continue au Mexique. C'est un rallye où nous savons que l'altitude et les températures élevées peuvent rendre la partie difficile pour les voitures. Nous avons travaillé dur et nous nous sommes améliorés énormément sur ce domaine depuis nos débuts. Nous avons vu l'an dernier que nous n'avions aucun problème de refroidissement, et le rythme était très bon. Je suis donc confiant quant au fait que nous puissions aller là-bas et réaliser à nouveau un bon rallye avec nos trois équipages, qui se sont incroyablement bien adaptés à l'équipe pour le moment."

La victoire, "clairement l'objectif" d'Ogier

L'équipe Toyota attend encore sa première victoire sur le Rallye du Mexique, Ott Tänak ayant offert à la marque japonaise son premier podium sur l'épreuve l'an dernier, avec la deuxième place. Mais cette année, elle compte dans ses rangs Sébastien Ogier, qui s'est imposé sur quatre des six derniers rallyes disputés là-bas !

"C'est toujours un super feeling d'aller au Rallye du Mexique chaque année", déclare le Gapençais. "J'ai énormément de bons souvenirs : c'était mon premier rallye WRC en 2008, quand j'ai commencé en Junior, et depuis nous avons eu beaucoup de bons résultats là-bas. J'ai eu la chance de faire deux jours d'essais en Espagne récemment, et je pense que les premières sensations sur terre sont très bonnes. Après deux rallyes où nous avons eu un bon rythme mais pas de victoire, c'est clairement l'objectif au Mexique."

Vainqueur en Suède et longtemps leader au Monte-Carlo, Elfyn Evans a clairement montré qu'il a rapidement su s'adapter à la Yaris WRC. Leader du championnat, le Gallois devra composer avec le fait d'ouvrir la route le vendredi, mais pourrait bien de nouveau surprendre son monde sur une nouvelle surface à découvrir avec sa nouvelle machine...

"C'est évidemment un super début d'année avec l'équipe, et j'ai hâte d'être au premier rallye terre de la saison. D'une certaine manière, le Mexique est comme les deux premiers rallyes de l'année, il présente ses propres défis auxquels il faut s'adapter. C'est une nouvelle surface sur laquelle s'adapter avec une nouvelle voiture. Mais nous avons trouvé de bonnes sensations sur les deux premières manches, et nous espérons faire de même au Mexique. Mener le championnat, cela veut dire que nous ouvrirons la route vendredi, ce qui ne sera pas facile pour nous, mais nous devons presque l'oublier et nous concentrer sur le travail à abatte."