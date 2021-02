Assen change de date à cause du COVID-19, le début de saison repoussé

La saison 2021 du WorldSBK ne devrait débuter qu'au mois de mai. La pandémie de COVID-19 avait déjà poussé Phillip Island, habituellement théâtre de la première manche de la saison, à reporter son rendez-vous à une date toujours inconnue à ce jour, et c'est maintenant Assen qui doit renoncer à sa position initiale dans le calendrier, pour la même raison.

Selon le calendrier provisoire publié au mois de novembre, le circuit néerlandais devait accueillir la catégorie du 23 au 25 avril pour les premières courses de la saison mais les manifestations sportives ont été interdites jusqu'au 1er juin dans la province de Drinthe, en raison d'une hausse des cas de COVID-19. Le meeting des Pays-Bas est pour le moment reprogrammé au cœur de l'été, du 23 au 25 juillet. Le MotoGP n'est pas concerné par ces décisions puisque le championnat doit se rendre à Assen à la fin du mois de juin.

"La FIM et Dorna WSBK Organization travaillent en continu avec les autorités officielles et les circuits pour faire passer la sécurité avant tout", précisent la FIM et le WorldSBK dans un communiqué commun. "De nouvelles informations sur le calendrier 2021 du WorldSBK seront annoncées suivant ce principe."

La saison 2021 doit donc débuter au début du mois de mai sur le circuit d'Estoril. La majorité des épreuves sont prévues dans le dernier tiers de l'année, avec le rendez-vous de Magny-Cours au mois de septembre, suivi de trois courses en trois week-ends sur les circuits de Barcelone, Jerez et Portimão, une densité jamais vue dans l'Histoire de la catégorie. En fin de saison, le WorldSBK doit se rendre en Indonésie sur une nouvelle piste, Mandalika International Street Circuit, qui doit encore être homologuée.

Ce calendrier est évidemment susceptible d'évoluer en raison des mesures prises face au COVID-19, d'autant plus que le WorldSBK souhaite ajouter une 13e manche dont le lieu et la date n'ont pas encore été annoncés et que la catégorie espère toujours trouver une nouvelle place au calendrier pour Phillip Island.

Calendrier 2021 provisoire du WorldSBK