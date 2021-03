Calendrier 2021 : Estoril reporté, Navarra débarque

Pour la troisième fois, la pandémie de COVID-19 contraint le WorldSBK à reporter le début de sa saison 2021. Phillip Island a d'abord renoncé à son rendez-vous traditionnellement prévu au mois de février avant une décision identique pour le circuit d'Assen, qui avait récupéré la place de manche d'ouverture de la saison.

Le championnat 2021 devait donc débuter à Estoril du 7 au 9 mai mais la situation sanitaire au Portugal a poussé les organisateurs de l'épreuve à reporter leur meeting, faisant du MotorLand Aragón le nouveau circuit destiné à lancer la saison, à la fin du mois de mai. En F1, le GP du Portugal vient à l'inverse d'intégrer officiellement le calendrier, une semaine avant la date prévue pour Estoril, tandis que la manche de Portimão est passée du début du mois d'avril à la mi-juin.

Le WorldSBK a par ailleurs annoncé que la place qui restait libre au calendrier a été prise par le circuit de Navarra, au nord de l'Espagne, pour des courses au cœur de l'été. Inaugurée en 2010, la piste située à Los Arcos accueillera également le WorldSSP et sera l'un des quatre rendez-vous de l'année sur le sol espagnol, avec Aragón, Barcelone et Jerez.

Parmi les trois épreuves reportées, seule Assen a trouvé une nouvelle date, à la fin du mois de juillet. Phillip Island et Estoril n'ont pas renoncé à accueillir le WorldSBK et le WorldSSP cette année mais les dates n'ont pas été définies, le championnat précisant simplement qu'il "travaille dur" avec les organisateurs de la manche portugaise pour permettre le maintien de l'événement.

L'ensemble du calendrier 2021 reste d'ailleurs provisoire et le WorldSBK prévient s'attendre à une nouvelle "saison exceptionnelle" et donc à de nouveaux reports dans les prochaines semaines. "La FOM et Dorna WSBK Organization sont en contact permanent avec les gouvernements et les circuits, faisant de la santé de tous la priorité", précise le championnat dans le communiqué annonçant les derniers changements.

Calendrier 2021 provisoire du WorldSBK

21-23 mai Aragón 11-13 juin Misano 2-4 juillet Donington 23-25 juillet

Assen 20-22 août

Navarra 3-5 septembre Magny-Cours 17-19 septembre Barcelone 24-26 septembre Jerez 1-3 octobre Portimão 15-17 octobre San Juan Villicum 12-14 novembre Mandalika NC Phillip Island NC Estoril