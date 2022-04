Bautista s'impose et prend les commandes du championnat

Charger le lecteur audio

Le pilote Ducati Álvaro Bautista, de retour avec le constructeur italien cette année, a mis fin à deux années de disette en s'imposant dans la Course Superpole ce dimanche matin, puis lors de la course finale de ce week-end d'ouverture de la saison WorldSBK sur le MotorLand Aragón.

Malgré un départ depuis la pole, obtenu grâce à cette victoire de la Course Superpole, l'Espagnol n'a pas été flamboyant sur son envol, laissant passer ses rivaux Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu dans les premiers virages. Cependant, il ne les a pas laissé filer et après un premier dépassement sur la Yamaha, le pilote Ducati a profité de sa vitesse en ligne droite pour prendre les commandes de la course à la Kawasaki de Rea. La bataille entre les deux hommes a continué tout au long de la première partie de la course, avec plusieurs changements de leader.

La bagarre s'est poursuivie jusqu'au cinquième tour, quand Rea a manqué la corde dans le premier virage alors qu'il défendait sa deuxième place contre Michael Rinaldi, le reléguant en quatrième position derrière Razgatlioglu. Le Nord-Irlandais a rapidement dépassé le Turc, mais a dû attendre la onzième boucle pour trouver l'ouverture sur Rinaldi. Pendant ce temps, le leader avait augmenté son avance d'une seconde et demie.

Sur un rythme solide, la Ducati a rallié la ligne d'arrivée sans se soucier de ses adversaires, contrairement à hier où Rea s'était imposé grâce à une manœuvre dans le dernier virage. Ce dernier a aujourd'hui franchi le drapeau à damier avec 4,4 secondes de retard. Rinaldi, dans l'incapacité de suivre le rythme des meneurs, s'est retrouvé derrière le Champion en titre Razgatlioglu, alors qu'il ne restait que trois tours à disputer.

En terminant cinquième, le coéquipier de Rea Alex Lowes a permis à Kawasaki d'optimiser la collecte de points en Aragón. Le premier pilote indépendant suivait derrière : Axel Bassani a terminé à une jolie sixième place sur sa Motocorsa Ducati. Loris Baz était le premier Français à l'arrivée : seulement 13e au départ, le Haut-Savoyard est remonté à la septième position. Les autres tricolores, Lucas Mahias et Christophe Ponsson, ont terminé aux 11e et 18e rangs.

Les deux pilotes Honda Xavi Vierge et Iker Lecuona ont respectivement terminé huitième et dixième, séparés par la GRT Yamaha de Garrett Gerloff. Après sa chute lors de la Course Superpole, Ilya Mikhalchik a assuré le point de la 15e place, tandis que Scott Redding a poursuivi son week-end cauchemardesque en abandonnant sur une panne mécanique. Kohta Nozane a le seul autre à abandonner, à cause d'une chute spectaculaire à quelques tours de l'arrivée.

