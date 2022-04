Rea s'impose devant Bautista dans le dernier tour

Charger le lecteur audio

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Jonathan Rea, véritable maître du WSBK. Le pilote Kawasaki a d'abord tenu tête face au Champion en titre Toprak Razgatlioglu, avant de s'imposer face à la Ducati d'Álvaro Bautista dans un duel qui aura duré jusqu'au dernier virage du dernier tour. Le pilote nord-irlandais a signé son 113e succès dans la catégorie.

Au départ, c'est le Turc qui s'est élancé en tête devant Bautista et Rea. Et la hiérarchie allait rester plus ou moins la même durant la course, les trois hommes s'imposant clairement comme les candidats à la victoire finale. Après s'être échangés les commandes à plusieurs reprises, Rea et Bautista sont parvenus à reléguer la Yamaha de Razgatlioglu derrière eux au sixième tour, dans le premier virage. Dès lors, il était évident que la victoire allait se jouer entre le Nord-Irlandais et l'Espagnol.

Grâce à la puissance de sa Ducati, Bautista a repris les commandes dans le virage 16 qui fait suite à la longue ligne droite opposée, dans le dernier tour. Mais Rea est resté au contact et a récupéré la tête dans la courbe suivante, avant de s'élancer sur la ligne d'arrivée.

La Kawasaki est alors parvenue à contenir la Ducati et a empêché Bautista de s'emparer de la victoire, lui qui vivait sa première course de retour avec le constructeur italien. Ce dernier a finalement terminé à moins d'un dixième du vainqueur, ce qui promet une suite de championnat passionnante et indécise.

Derrière, Razgatlioglu a maintenu le rythme des meneurs pendant les dix premiers tours, avant de finalement céder plusieurs secondes jusqu'à l'arrivée. La Ducati de Michael Ruben Rinaldi pensait pouvoir jouer les trouble-fêtes, mais le rythme imprimé par les hommes de tête n'a pas laissé la moindre chance à l'Italien.

Andrea Locatelli, pilote d'usine pour Yamaha, a glissé à la septième place dans le premier tour de course, avant de remonter en cinquième position, dix secondes derrière Rea. Les deux pilotes Honda Iker Lecuona et Xavi Vierge ont signé un résultat solide pour le constructeur nippon, respectivement sixième et septième (ce dernier s'élançait en 13e position sur la grille). Du côté de BMW, Ilya Mikhalchik a continué d'impressionner : alors qu'il remplaçait Michael van der Mark, le rookie a terminé huitième, une place devant le Français Loris Baz sur sa M1000RR satellite. Les autres pilotes tricolores, Lucas Mahias et Christophe Ponsson, ont respectivement fini 11e et 19e.

Garrett Gerloff a bouclé le top dix, alors que Scott Redding n'a pu faire mieux qu'une discrète 15e place, à 24 secondes des meneurs. Le nouveau pilote BMW était même tombé au 17e rang en début d'épreuve. Le pilote d'usine Kawasaki Alex Lowes, quant à lui, a chuté après huit tours de course, alors qu'il se battait dans le top cinq.

Rendez-vous demain à 14h pour la deuxième course du week-end.

Aragón WSBK - Résultats de la course 1