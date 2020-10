Leon Haslam prolonge avec le team HRC

Le HRC affiche complet pour 2021. Honda a prolongé le bail de Leon Haslam pour une année supplémentaire, aux côtés d'Álvaro Bautista, déjà sous contrat. Le vétéran du WorldSBK, arrivé dans la catégorie en 2003 et présent chaque saison depuis 2008, croit au projet du constructeur japonais et espère retrouver le podium la saison prochaine.

"Dire que je suis ravi de prolonger mon contrat avec le Team HRC est un euphémisme", déclare le Britannique. "Cette année a été difficile, avec le COVID-19 et des essais limités, mais dès le début, je savais que ce projet avait un gros potentiel, et pour moi, il est très important de disposer d'une deuxième année pour continuer à développer la Fireblade et travailler avec l’équipe. Je suis vraiment confiant pour que nous puissions nous battre pour la première marche du podium en SBK et c'est mon objectif ultime, donc c'est fantastique de travailler avec Honda et le team HRC. Je suis ravi et impatient de débuter la saison 2021."

Honda a relancé son programme en WorldSBK en 2020, avec une nouvelle CBR1000RR-R et le recrutement de Baustista et Haslam, respectivement neuvième et dixième du championnat avant le dernier meeting de la saison ce week-end, sur le circuit d'Estoril. Seul Baustista a décroché un podium cette année, une troisième place à MotorLand Aragón, mais Haslam compte une quatrième place, sur le même circuit. Son expérience est un atout aux yeux de Honda.

"Nous sommes ravis d’annoncer que Leon Haslam va rester membre du Team HRC factory une année supplémentaire", déclare Yoshishige Nomura, Président du HRC. "Leon est un pilote expérimenté très motivé, il est fortement impliqué dans notre projet SBK depuis son arrivée chez Honda fin 2019, avec un gros travail aux côtés des ingénieurs du HRC afin d'exploiter le potentiel du modèle de production CBR1000RR-R Fireblade SP, malgré toutes les limites et les défis posés par la pandémie mondiale de COVID-19."

Honda espère franchir un cap en 2021, afin de permettre à Bautista et Haslam de devenir des prétendants réguliers aux premières places. "La confirmation de notre duo va apporter de la continuité à notre projet et nous permettre de continuer à progresser dans le plus gros championnat basé sur la production", estime Nomura. "Nous sommes confiants, nous avons le potentiel pour gagner des courses et le titre et nous allons continuer à travailler pour atteindre cet objectif."