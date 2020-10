Ducati remplace Davies par Rinaldi pour 2021

Ducati a confirmé l'arrivée dans son équipe officielle de Michael Ruben Rinaldi pour la saison 2021 du World Superbike. Le pilote italien de 21 ans prendra la place de Chaz Davies et évoluera aux côtés de Scott Redding au guidon de la Panigale V4 R. Après avoir fait ses débuts en WSBK en 2018, d'abord sur les manches européennes, Rinaldi a pris part l'an dernier à sa première saison complète. Il y a quelques semaines, il a décroché en Aragón son tout premier succès dans le championnat.

"C'est avec un grand enthousiasme que nous accueillons Michael dans notre équipe", annonce Stefano Cecconi, team principal de l'équipe Ducati en Superbike. "C'est une grande satisfaction pour nous aussi car c'est la confirmation de la bonne santé du projet mis en place depuis cinq ans avec le junior team. Rinaldi en a été l'un des principaux protagonistes en décrochant des résultats importants. Nous attendons les mêmes résultats de sa part à compter de l'an prochain."

Directeur général de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna estime que "le temps est venu" pour Rinaldi de rejoindre l'équipe officielle. Cette promotion se fait donc au détriment de Chaz Davies, qui s'inquiétait pour son avenir depuis quelques semaines déjà.

"Je veux remercier Chaz, qui a été un excellent ambassadeur de notre marque ces sept dernières années et a décroché des résultats très importants pour nous : 27 victoires et 59 autres podiums, ainsi que trois deuxièmes places au Championnat du monde", souligne Dall'Igna. "Nous essaierons de terminer notre aventure commune de la meilleure manière possible lors du prochain week-end de course à Estoril."

Septième du championnat avant le dernier rendez-vous de la saison 2020, Rinaldi est évidemment ravi d'avoir sa chance dans le team officiel du constructeur italien. "Mon premier objectif sera de rendre, par les résultats, la confiance qui m'a été accordée", promet-il. "Pour un pilote italien, courir avec Ducati est extraordinaire, et je suis sûr que cette passion qu'il y a chez Ducati m'apportera une motivation supplémentaire."