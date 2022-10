Razgatlioglu s'impose mais Bautista fait preuve de résistance

Charger le lecteur audio

Toprak Razgatlioglu a remporté à Portimão la première course du week-end, malgré la pole position décrochée plus tôt dans la journée par Jonathan Rea. Le Champion en titre s'est élancé deuxième samedi après-midi sur la grille de départ, où le leader du championnat Álvaro Bautista n'était pour sa part que neuvième. Le pilote espagnol s'est fendu de la remontée espérée pour maintenir le cap en tête du classement général, dont il occupe toujours la tête à ce stade.

Car si Razgatlioglu s'est brillamment imposé, Bautista a de son côté mené la course offensive qu'il était condamné à livrer au guidon de sa Ducati. Une remontée qui l'a mené jusqu'au deuxième rang sous le drapeau à damier, devançant Jonathan Rea sur la ligne d'arrivée et limitant ainsi sa perte à cinq points sur son principal rival dans la course au titre.

Loris Baz a pris la neuvième place de cette première course, Lucas Mahias la 13e et Christophe Ponsson la 22e. Leon Haslam et Hafizh Syahrin ont tous les deux été contraints à l'abandon.

Au classement du championnat ce soir, Bautista fait toujours la course en tête et voit son avance sur Razgatlioglu se réduire un peu, à 54 points tout en restant confortable. Troisième et en quête d'une victoire depuis le mois de mai, Rea accuse 71 longueurs de retard. Premier Français, Loris Baz est 12e de ce classement.

