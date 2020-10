Redding veut encore croire au titre : "Tout peut arriver"

Le titre ne semblait pas pouvoir échapper à Jonathan Rea dans la deuxième course de Magny-Cours. Le quintuple Champion du monde Superbike s'élançait depuis la pole et il devait voir l'arrivée dans les trois premiers pour s'assurer de la couronne 2020... Scott Redding a finalement privé le pilote Kawasaki de festivités dans la Nièvre, en s'imposant pendant que son rival prenait la quatrième place !

Ce résultat arrive après plusieurs courses et un début de week-end difficiles pour Redding, qui veut encore croire à ses chances de titre à Estoril, lors du dernier meeting de la saison qui aura lieu la semaine prochaine, malgré un retard de 59 points au championnat, alors qu'il n'en reste que 62 à prendre.

Lire aussi : Redding repousse l'échéance, Baz encore deuxième

"J’ai eu une semaine difficile à Barcelone", rappelle le Champion 2019 du Superbike britannique. "Nous avons eu des difficultés avec la moto et il fallait travailler. Après plusieurs résultats difficiles où je sentais que c'était possible, quand vous y arrivez, c’est mieux, surtout sous la pluie. J’ai été en difficulté toute la semaine et les gens disaient ‘Oh, il n’est pas si bon sous la pluie, blablabla’, toujours les mêmes conneries. Je voulais juste prouver ma valeur. Je me sentais bien sous la pluie. Dans ces conditions, je sentais qu’il fallait maximiser les points. J’étais très content de gagner cette course."

"Avant le départ, je pensais que ça se jouerait peut-être entre moi et Jonathan. Avec sa forme actuelle, je pensais que ce serait facile pour lui. Finalement, j’ai repris quelques points avant Estoril. L’écart reste important mais tout peut arriver dans les dernières courses de la saison."

Redding n'a pas songé à ralentir Rea

La lutte pour le titre n'était pas à l'esprit de Redding pendant cette course. Il a doublé Rea dans les premiers tours, et plutôt qu'envisager de ralentir son rival pour que d'autres pilotes le dépassent, il a préféré attaquer et se concentrer sur la victoire.

"Dans ces situations, les gens disent qu’ils faut peut-être réduire le rythme, mais avec toutes mes années d’expérience dans la course, je n’ai jamais vu ça vraiment fonctionner. C’est dangereux, surtout dans ces conditions difficiles. Je préfère avoir trois secondes d’avance et prendre 25 points, plutôt que ralentir et peut-être perdre cinq points. C’était ma théorie avant la course. Je me disais que si je doublais Jonathan et que j’attaquais en début de course, à un moment où il est très fort, il ferait peut-être une erreur. J’ai fait ce que j’avais à faire."

Pour s'imposer, Scott Redding a dû composer avec la dégradation des pneus sur une piste qui s'asséchait, des conditions que les pilotes ne connaissaient pas : "Je m’inquiétais de la température des pneus. Avec la piste qui s’asséchait, je ne savais pas si le Pirelli tiendrait cinq tours ou 50 tours. Je n’en avais aucune idée. J’attaquais et j’essayais de préserver [les pneus]. Je restais autant que possible dans les zones humides, mais j’ai vu que je creusais l’écart. D’un côté, je me disais que c’était bien. De l’autre, je me disais que le pneu n’allait pas tenir. J’ai essayé de gérer la situation du mieux possible. Les pneus était vraiment bons dans ces conditions. Je me sentais bien aussi. C’est bien de finir le week-end dans cette dynamique."