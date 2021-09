Tom Sykes va rester en observation jusqu'à mercredi

Tom Sykes va rester en observation dans les prochains jours. Le Britannique souffre d'une commotion cérébrale après une chute en Course 2 sur le circuit de Barcelone, Lucas Mahias n'ayant pas pu l'éviter. BMW a annoncé que son pilote se porte bien mais que les médecins souhaitent encore le maintenir en observation, sa sortie de l'hôpital étant pour le moment programmée pour mercredi.

"Nous sommes en contact permanent avec Tom", a déclaré Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport. "Son état d'esprit est bon et sa nature a repris le dessus, il plaisante. Nous sommes ravis qu'il se soit plutôt bien tiré de cet accident. Il reste en observation en raison d'une commotion cérébrale sévère, mais aucune autre blessure n'a été diagnostiquée."

Le WorldSBK reste en Espagne cette semaine, avec un nouveau rendez-vous au sud du pays, sur le circuit de Jerez, dont les premiers essais sont prévus vendredi. BMW a indiqué qu'il "n'est pas encore clair si Sykes pourra y rouler" mais une participation du Champion du monde 2013 semble peu probable. L'équipe officielle du constructeur allemand attend encore le verdict des médecins pour prendre une décision.

"Nous devons maintenant voir comment le prochain week-end va se dérouler", a précisé Bongers. "Nous fournirons plus d'informations dès qu'elles seront disponibles. Nous tenons à remercier les commissaires de piste, l'équipe médicale du circuit et de l'hôpital, ainsi que toutes les personnes qui ont si bien entouré Tom après sa chute, et qui continuent à l'aider."

La journée de dimanche a été marquée par plusieurs lourdes chutes. Chaz Davies s'est cassé deux côtés après un accrochage avec Mahias en Course Superpole, tandis qu'Alex Lowes a été touché au poignet après un contact avec Leon Haslam en Course 2.

Scott Redding et Michael Ruben Rinaldi ont remporté les deux courses principales en Catalogne. Toprak Razgatlioglu, stoppé par un problème électrique dans la première course alors qu'il menait sous la pluie, a repris le commandement du championnat en décrochant un podium en Course 2, pendant que Jonathan Rea vivait un après-midi plus difficile.