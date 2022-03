Michael van der Mark s'est cassé la jambe

Charger le lecteur audio

Coup dur pour Michael van der Mark. Le pilote néerlandais s'est fracturé la jambe dans une chute à vélo dans le cadre de son entraînement dimanche, ce qui le privera d'essais prévus par BMW cette semaine sur le circuit de Misano. La date de son retour n'est pas encore connue mais une échéance sur la durée de sa convalescence devrait être fixée cette semaine par ses médecins.

"Le processus de traitement des prochains jours montrera quand Michael sera en mesure de remonter sur sa moto", a déclaré Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport. "Nous sommes en contact permanent avec Michael et nous lui souhaitons une convalescence rapide."

Le temps est compté pour celui qui a pris la sixième place du championnat l'an passé puisque la saison 2022 débute dans moins d'un mois sur le MotorLand Aragón, avec un meeting prévu du 8 au 10 avril. Aucune information n'ayant été précisée sur la durée de l'absence de Michael van der Mark, BMW n'a pour le moment pas évoqué la possibilité d'un remplacement de son pilote.

Dans son test prévu sur le circuit de Misano mardi et mercredi, le constructeur munichois ne fera donc rouler que Scott Redding, arrivé en provenance de Ducati cette année. Le team Bonovo, qui engage également des BMW M 1000 RR, sera lui aussi présent avec le Français Loris Baz, de retour en WorldSBK après une année d'exil américain en MotoAmerica, et Eugene Laverty, membre de l'équipe officielle jusqu'à la saison passée. Ducati et plusieurs pilotes d'équipes indépendantes feront eux aussi le déplacement sur le circuit italien.

BMW participera à un nouveau test à Barcelone à la fin de la semaine prochaine, organisé à l'initiative de Kawasaki mais également ouvert aux marques rivales puisque les représentants des teams officiels de Ducati et Yamaha prendront aussi la piste en Catalogne. Les équipes seront toutes réunies les lundi 4 et mardi 5 avril à Aragón, pour un test qui précédera de quelques jours le lancement de la saison sur le même circuit.