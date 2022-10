WorldSSP300 : Victor Steeman est décédé

Charger le lecteur audio

Un nouveau drame touche la communauté du sport moto avec la mort ce mardi de Victor Steeman. Âgé de 22 ans, le pilote néerlandais a été victime d'un accident pendant la Course 1 de la catégorie WorldSSP300, samedi au Portugal, et a finalement succombé à ses blessures.

Cette chute, qui a impliqué plusieurs pilotes à hauteur du virage 14 du circuit de Portimão, avait entraîné la sortie des drapeaux rouges. Victor Steeman, qui courait sous les couleurs du team MTM Kawasaki, a été pris en charge en bord de piste puis au centre médical du circuit avant d'être évacué vers l'hôpital de Faro dans un état critique en raison d’un polytraumatisme et d’une blessure à la tête. Trois jours plus tard, la Fédération internationale de motocyclisme ainsi que les organisateurs du championnat WorldSBK ont annoncé la terrible nouvelle.

"Malgré tous les efforts du personnel médical du circuit, des commissaires et du personnel hospitalier, Steeman a malheureusement succombé à ses blessures", indique un communiqué de presse commun. "La famille de la FIM, Dorna et l'Autodromo Internacional do Algarve adressent à la famille de Victor, à ses proches ainsi qu'à son équipe leurs plus sincères condoléances."

"Ce que l'on a toujours craint en tant que parent d'un pilote moto s'est produit à présent", écrit par ailleurs la famille du jeune pilote. "Notre Victor n'a pas réussi à gagner cette dernière course. Malgré cette insupportable perte et notre chagrin, nous sommes extrêmement fiers de partager avec vous le fait que notre héros, par son décès, a pu sauver cinq personnes en faisant don de ses organes. Nous voudrions remercier tout le monde pour la manière dont vous avez vécu avec nous ces derniers jours. Notre Victor va énormément nous manquer."

Après avoir couru deux ans dans la Red Bull Rookies Cup et être passé par le championnat d'Allemagne, Victor Steeman disputait sa troisième saison en WorldSSP300, et ce avec brio puisqu'il était le dernier à pouvoir encore mathématiquement résister à Álvaro Diaz au classement général lorsque le paddock a investi le circuit de Portimão le week-end dernier. Tragiquement, son accident et le podium obtenu par son adversaire lors de la seconde course, dimanche, ont entériné ce titre de Diaz à l'occasion de cette dernière épreuve de la saison.

Le palmarès du pilote néerlandais affiche six podiums, donc cinq victoires sur un total de 42 courses disputées en WorldSSP300. Il s'est notamment imposé le mois dernier devant le public de Magny-Cours.

Les compétitions moto ont été lourdement frappées par les tragédies cette année, et particulièrement ces derniers jours puisque le pilote anglais Chrissy Rouse, connu des amateurs du championnat britannique, est décédé la semaine dernière. Plus tôt cette année, le milieu a également été frappé par la mort du très jeune Français Mathis Bellon, ou encore du Tchèque Jakub Gurecky, pilote de la Northern Talent Cup.

L'ensemble de la rédaction de Motorsport.com adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Victor Steeman.