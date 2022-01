Motos, Étape 9 - Cornejo Florimo s'impose, le leader change encore

Changement de décor pour le Dakar en cette neuvième étape, l'une des plus courtes de l'édition 2022 avec "seulement" 287 km de spéciale au programme pour une boucle autour de Wadi Ad Dawasir. Pas ou peu de sable mais, à la place, de la montagne puis des pistes tracées entres les canyons pour un pilotage bien différent des derniers jours. Théoriquement, on ne pouvait donc pas attendre de gros bouleversement, mais l'ordre de départ a une nouvelle fois été déterminant et Sam Sunderland, vainqueur hier, a été "puni" comme il s'y attendait. Impossible pour le leader du classement général de jouer la gagne ce mardi.

Déjà en verve en début de deuxième semaine, Ricky Brabec a mené les débats sur un terrain qui a semblé convenir aux pilotes Honda. En tête à trois des points de passage du jour, l'Américain a lutté pour la victoire d'étape face à son coéquipier José Ignacio Cornejo Florimo, très efficace sur la fin de parcours, mais aussi face au tenant du titre Kevin Benavídes. Il suffisait d'ajouter Matthias Walkner et Pablo Quintanilla en arbitres, les deux hommes étant fortement intéressés par le général, tout en gardant un œil sur un Adrien van Beveren encore dans le coup, pour avoir une étape intense et disputée.

Dans cette journée plutôt calme par rapport aux précédentes, c'est finalement José Ignacio Cornejo Florimo qui a eu le dernier mot, décrochant ainsi sa deuxième victoire d'étape cette année. Le Chilien s'est imposé avec 1'26 d'avance sur Kevin Benavídes, après un gros tour de force réalisé dans la dernière partie de la spéciale. Ricky Brabec échoue à 1'47 devant Matthias Walkner (+2'06) et Joan Barreda (+2'10). Adrien van Beveren, neuvième, rend 5'04 au vainqueur du jour mais reprend du temps à Sam Sunderland, relégué à 8'03 sur cette étape.

Pour ce qui est du classement général, c'est donc Matthias Walkner qui fait la meilleure opération en reprenant du temps à la fois à Sam Sunderland et à Adrien van Beveren. L'Autrichien se hisse aux commandes du Dakar avec une avance supérieure à deux minutes sur le Britannique, et de près de quatre minutes sur le Français.

Classement général provisoire après l'Étape 9

Pilote Moto Temps Pénalité 1 M. Walkner KTM 30:14'03 2 S. Sunderland KTM +02'12 3 A. Van Beveren Yamaha +03'56 4 P. Quintanilla Honda +04'41 5 K. Benavídes KTM +10'22 6 J. Barreda Honda +10'57 01'00 7 L. Santolino Sherco +26'54 8 S. Svitko KTM +27'52 9 J. Cornejo Florimo Honda +32'30 10 A. Short Yamaha +34'59