Lawson double la mise au Red Bull Ring et revient sur Van der Linde

Marco Wittmann est en pole de la seconde course du week-end de DTM, devant le vainqueur de la course d'hier, à savoir Liam Lawson. Le leader du championnat, Kelvin van der Linde, est seulement septième.

Au départ, Wittmann vire en tête au premier virage et conserve la tête au terme d'un premier tour plutôt calme. Lawson est rapidement à distance alors que Van der Linde a perdu une position et ne pointe qu'au huitième rang. Au début du troisième tour, Sheldon van der Linde est victime d'une crevaison alors qu'il pointait à la troisième position ; tout le peloton le passe, il abandonnera quelques minutes plus tard.

Le leader, qui disposait d'une seconde d'avance sur Lawson, s'arrête à la fin du sixième passage et lance la vague d'arrêts. Il ressort en tête du premier groupe des pilotes qui sont passés par les stands, suivi par Philip Ellis et Vincent Abril. Lawson passe par les puits au tour suivant, suivi par Götz et Auer, et le Néo-Zélandais passe devant Wittmann au moment de ressortir ! Son équipier n'est pas à pareille fête puisqu'Alex Albon est victime d'une crevaison au huitième tour.

Kelvin van der Linde passe par les stands au neuvième tour. Il ressort derrière le duo Abril-Auer, ce qui correspond virtuellement à la septième place. Abril, justement, écope d'une pénalité de cinq secondes pour une infraction au départ. Pendant ce temps, et alors que seul Nico Müller, en tête, ne s'est pas arrêté, Wittmann revient sur les talons de Lawson.

Septième virtuel et même sixième avec la pénalité d'Abril devant lui, Van der Linde laisse passer Dani Juncadella, qui a lui aussi cinq secondes de pénalité et ne représente donc pas un danger. Aux avant-postes, Lawson reprend un peu d'air face à la BMW de Wittmann mais l'Allemand se rapproche par la suite. L'écart entre les deux hommes, devant qui il reste toujours Müller, fluctue beaucoup autour de la seconde ou de la demi-seconde.

Au 26e tour, Lawson revient dans les échappements de Müller. Il le passe au virage 3 du 27e tour, alors que Wittmann perd lui du temps derrière l'Audi, même s'il prend l'avantage au début du 28e tour. Pendant ce temps, Juncadella a passé Auer, qui se retrouve sous la menace de Van der Linde. L'Espagnol et Abril écopent d'une autre nouvelle pénalité de cinq secondes pour non respect des limites de piste, ce qui porte leur sanction totale à 10 secondes, ce qui devrait permettre au leader du championnat de gagner au moins deux places.

La fin de course ne permet pas à Wittmann de tenter la moindre attaque sur Lawson qui remporte ainsi les deux courses du meeting autrichien et continue sa remontée au championnat. Il n'est plus qu'à 12 petites unités de Van der Linde, alors que Götz n'est qu'à 16 points.

Red Bull Ring - Course 2