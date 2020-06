G-Drive recrute De Vries en ELMS

Pilote Mercedes en Formule E, où il est 13e du championnat en tant que rookie, Nyck de Vries n'est pas étranger au monde de l'Endurance puisqu'il court en WEC depuis 2018 avec l'écurie sœur de G-Drive, Racing Team Nederland (les deux structures sont exploitées par TDS Racing) ; il a notamment remporté les 6 Heures de Fuji 2019.

En ELMS, De Vries sera associé à Roman Rusinov, patron de l'équipe G-Drive, et à une autre nouvelle recrue, Mikkel Jensen, au volant de l'Oreca 07 rebadgée Aurus. Quant à la prochaine édition des 24 Heures du Mans, en septembre prochain, Rusinov et Jensen y seront rejoints par Jean-Éric Vergne, De Vries restant au sein du Racing Team Nederland.

"Notre équipe se donne toujours beaucoup de peine pour choisir les pilotes", déclare Rusinov. "Avant même la pandémie, nous avons mené plusieurs tests afin d'évaluer différents pilotes. Nous avions beaucoup de candidats à l'esprit pour rejoindre l'équipe, mais nous avons fini par choisir Mikkel Jensen – il était non seulement le plus rapide mais aussi le plus constant de tous les pilotes."

"Quant à Nyck de Vries, il fait partie des pilotes les plus talentueux de sa génération. Il a eu beaucoup de succès en formules de promotion, il a fait partie du programme de jeunes pilotes McLaren en Formule 1, et en même temps, il a déjà de l'expérience en Endurance. Nyck a un talent naturel impressionnant, et il montre aussi des progrès constants. Il va sans aucun doute renforcer notre équipage en European Le Mans Series."

"Et, bien sûr, nous sommes heureux de poursuivre la coopération avec Jean-Éric Vergne, qui est – à juste titre – considéré comme l'un des meilleurs pilotes au monde. Ces deux dernières années, Jean-Éric a prouvé sa qualité, et avec lui, nous avons de très bonnes chances de succès lors de la plus grande course de l'année, les 24 Heures du Mans."

En revanche, si Vergne, Rusinov et Jensen sont également censés participer aux 6 Heures de Spa-Francorchamps ensemble en août prochain, cela ne sera pas facile pour le Français. La dernière course de la saison de Formule E a effectivement lieu à Berlin le 13 août, deux jours seulement avant l'épreuve belge. Le communiqué de G-Drive ne mentionne pas ce sujet.

Avec Aleksander Kabanovsky

