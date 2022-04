LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Émilie-Romagne en direct

C'est sur l'emblématique circuit d'Imola que la Formule 1 donne le coup d'envoi de sa saison européenne. Après trois courses disputées au Moyen-Orient et en Australie, le championnat est de retour sur le Vieux Continent pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Le retour en Europe est traditionnellement synonyme d'évolutions, et certains ont profité de l'occasion pour installer de nouvelles pièces sur leurs voitures. Néanmoins, la hiérarchie n'a pas changé : Red Bull et Ferrari sont toujours un cran au-dessus des autres.

Il suffit de jeter un œil aux deux premières lignes pour le constater puisqu'elles sont monopolisées par les voitures rouges et les voitures bleues, Max Verstappen devançant Charles Leclerc, Sergio Pérez et Carlos Sainz. À noter que la grille de départ n'est pas basée sur les temps établis en qualifications puisque c'est une course sprint de 100 km, organisée samedi, qui s'en est chargée. Imola a été la première épreuve courue sous le format sprint qui, après trois apparitions en 2021, fera son retour plus tard dans l'année, en Autriche et au Brésil.

Les conditions de piste à Imola sont loin d'être idéales. Il avait déjà plu vendredi et de nombreux pilotes étaient partis à la faute lors de la séance de qualifications traditionnelle, dont Sainz, qui a perdu le contrôle de sa Ferrari en Q2. La pluie pourrait de nouveau s'inviter pour la course, une première grosse averse a détrempé le circuit vers midi et d'autres sont attendues aux alentours du départ.

La stratégie devrait donc jouer un rôle important lors de ce Grand Prix : pneus pluie, pneus intermédiaires, pneus slicks... nous pourrions bien voir les pilotes essayer toute la gamme de Pirelli cet après-midi ! Il est notamment possible que le départ soit donné sous la pluie, puis que la piste sèche progressivement, poussant les pilotes à s'arrêter tôt ou tard pour chausser des pneus pour le sec. Un scénario que redoute Williams, Dave Robson ayant expliqué que la nouvelle température des couvertures chauffantes imposée cette année rendait plus difficile la mise en température des pneus dans des conditions mixtes.

Quelle que soit la météo, il ne fait aucun doute que ce Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022 sera passionnant. L'intégralité de la course est à suivre sur notre live texte ci-dessous !