Les F1 2021 n'ont battu qu'un seul record en qualifications

Force est de constater que les nouvelles règles aéro mises en place entre 2020 et 2021 (ainsi que le gel partiel des châssis) ont largement contribué à ralentir ce qui était jusqu'en 2020 la génération de monoplaces la plus rapide de l'Histoire de la F1.

En 2020, sur 11 pistes déjà visitées par la discipline, seules trois avaient vu le record de la pole être maintenu. En 2021, un seul record est tombé : celui d'Istanbul, qui datait de... 2011 et n'avait dû sa survie l'an passé qu'à la faveur de la pluie (et d'une surface peu adhérente). En dehors de ce tracé et aussi des versions "inédites" de certaines pistes (Barcelone, Zandvoort et Yas Marina), aucun des records fixés entre 2018 et 2020 n'a été amélioré.

Les meilleurs temps de 2021 en qualifications

Précisons d'emblée que figurent dans ce tableau les meilleurs temps réalisés lors d'une séance qualificative. Ils ont bien sûr, en grande majorité, débouché sur des pole positions, mais avec l'apparition des "Qualifications Sprint" lors de trois Grands prix, la notion de "pole" liée à un temps lors d'une séance chronométrée est forcément diluée.

Dans ce domaine, Max Verstappen a signé neuf meilleurs temps (pour 10 poles) contre sept pour Lewis Hamilton (5 poles). Mercedes, avec les trois meilleurs chronos supplémentaires de Valtteri Bottas (4 poles), compte dix meilleurs temps contre neuf pour Red Bull Racing. En dehors des deux écuries dominatrices, Charles Leclerc a signé deux poles consécutives sur des tracés urbains pourtant très différents, alors que Lando Norris a profité des conditions mixtes à Sotchi pour s'offrir sa première pole.

En gras dans la quatrième colonne, les records battus ou fixés en 2021.

GP Pilote Écurie Temps 2021 Avance

sur 2e Pneus Record précédent ou actuel Vainqueur ? Bahreïn Verstappen Red Bull 1'28"997 0,388 C4 1'27"264 (2020) Non E-Romagne Hamilton Mercedes 1'14"411 0,035 C4 1'13"609 (2020) Non Portugal Bottas Mercedes 1'18"348 0,007 C3 1'16"652 (2020) Non Espagne Hamilton Mercedes 1'16"741 0,036 C3 - Oui Monaco Leclerc* Ferrari 1'10"346 0,230 C5 1'10"166 (2019) Non Azerbaidj. Leclerc Ferrari 1'41"218 0,232 C5 1'40"495 (2019) Non France Verstappen Red Bull 1'29"990 0,258 C4 1'28"319 (2019) Oui Styrie Verstappen Red Bull 1'03"841 0,194 C4 1'02"939 (2020) Oui Autriche Verstappen Red Bull 1'03"720 0,048 C5 1'02"939 (2020) Oui G-Bretagne Hamilton** Mercedes 1'26"134 0,075 C3 1'24"303 (2020) Oui Hongrie Hamilton Mercedes 1'15"419 0,315 C4 1'13"447 (2020) Non Belgique Verstappen Red Bull 1'59"765 0,321 1'41"252 (2020) Oui Pays-Bas Verstappen Red Bull 1'08"885 0,038 C3 - Oui Italie Bottas** Mercedes 1'19"555 0,096 C4 1'18"887 (2020) Non Russie Norris McLaren 1'41"993 0,517 C5 1'31"304 (2020) Non Turquie Hamilton*** Mercedes 1'22"868 0,130 C4 1'25"049 (2011) Non USA Verstappen Red Bull 1'32"910 0,209 C4 1'32"029 (2019) Oui Mexico Bottas Mercedes 1'15"875 0,145 C4 1'14"759 (2018) Non São Paulo Verstappen** Red Bull 1'08"372 0,097 C4 1'07"281 (2018) Non Qatar Hamilton Mercedes 1'20"827 0,597 C3 - Oui A. saoudite Hamilton Mercedes 1'27"511 0,111 C4 - Oui Abu Dhabi Verstappen Red Bull 1'22"109 0,371 C5 - Oui

* Non partant.

** Meilleur temps des qualifications du vendredi en week-end "sprint".

*** Pénalisé sur la grille (parti 11e).



Vitesses moyennes des meilleurs tours en qualifs en 2021

Circuit Pilote Écurie Vitesse moyenne

(km/h) Monza Bottas 262,143 Djeddah Hamilton 253,984 Silverstone Hamilton 246,216 Spielberg (Autriche) Verstappen 243,955 Spielberg (Styrie) Verstappen 243,492 Losail Hamilton 239,623 Imola Hamilton 237,497 Paul Ricard Verstappen 233,706 Istanbul Hamilton 231,897 Yas Marina Verstappen 231,541 Interlagos Verstappen 226,882 Zandvoort Verstappen 222,580 Barcelone Hamilton 219,309 Sakhir Verstappen 218,920 Portimao Bottas 213,800 Austin Verstappen 213,613 Bakou Leclerc 213,507 Spa Verstappen 210,532 (pluie) Hungaroring Hamilton 209,120 Sotchi Norris 206,414 (humide) Mexico Bottas 204,210 Monaco Leclerc 170,773