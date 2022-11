Pour Alonso, le conflit avec Ocon a été monté en épingle

Charger le lecteur audio

Alpine qui pleure samedi, Alpine qui rit dimanche. Les deux courses du Grand Prix de São Paulo ont connu des dénouements diamétralement opposés pour l'écurie franco-anglaise ; lors du sprint, les deux bolides bleus s'étaient accrochés à deux reprises lors du premier tour, avec des dégâts sur le ponton de la monoplace d'Esteban Ocon et un aileron avant cassé pour Fernando Alonso.

Le double Champion du monde ne décolérait pas et a adressé quelques tacles à son coéquipier par voie de presse, avant d'exprimer son envie d'aller tester l'Aston Martin à Abu Dhabi. Hier, au terme d'un Grand Prix particulièrement réussi pour Alpine avec Alonso cinquième et Ocon huitième, le son de cloche était différent du côté de l'Espagnol.

"[Samedi], nous avons tous deux commis des erreurs", a-t-il déclaré ce dimanche. "J'accepte celle de la ligne droite. Je pense que la pénalité était extrêmement sévère. Nous avons eu exactement le même accident à Portimão avec Kimi [Räikkönen] et [Antonio] Giovinazzi. Rien n'est arrivé – forcément, quand on n'endommage pas les autres voitures. J'accepte la pénalité, j'accepte la responsabilité. En deux ans, je crois que nous avons fait une erreur, c'était hier. On nous a fait beaucoup de reproches, nous les encaissons, mais je crois que nous essayons d'aider Alpine chaque fois que nous sautons dans la voiture – comme on l'a vu aujourd'hui."

"Ces deux années ont été propres. Nous avons parfois bataillé au premier tour, parce que nous partons toujours ensemble, nous nous qualifions très près l'un de l'autre. Comme je l'ai dit, en deux ans, nous avons eu un contact, hier. Les gens veulent monter ça en épingle. Mais nous avons eu un contact en deux ans, et aujourd'hui, nous avons rattrapé tout ce que nous avons fait hier. Nous essayons de faire le reste pour l'équipe."

Fernando Alonso (Alpine) dans le peloton

Avec Ocon 16e et Alonso 17e sur la grille de départ, Alpine n'espérait certainement pas un si bon résultat ce dimanche. Un excellent rythme et une intervention de la voiture de sécurité favorable à l'Asturien – avec qui son équipier a coopéré – ont toutefois changé la donne.

"La course a été très bonne pour nous", se délecte Alonso. "Nous avons choisi une stratégie à trois arrêts, alors nous étions déphasés par rapport à la plupart des monoplaces, et à la fin, la dernière voiture de sécurité a un peu rebattu les cartes. J'avais des pneus neufs, et j'ai pu bien m'amuser en dépassant Checo [Pérez], en me battant avec Charles [Leclerc]. Et avec l'abandon des McLaren, ça fait beaucoup de points pour Alpine."

En effet, Lando Norris et Daniel Ricciardo, qui s'élançaient sixième et onzième, ont tous deux été contraints à l'abandon, le premier à cause d'une perte de puissance, le second après avoir percuté Kevin Magnussen au premier tour, ce qui lui vaudra trois places de pénalité sur la grille de départ à Abu Dhabi. C'est là que se jouera définitivement la quatrième place du championnat des constructeurs, où Alpine a pris une avance décisive de 19 points. Sur les 21 premiers Grands Prix, McLaren n'a engrangé autant d'unités que lors d'un seul dimanche : celui de Singapour, avec Norris quatrième et Ricciardo cinquième.

"Notre principale inquiétude demeure la fiabilité, elle est notre plus grande faiblesse", indique Alonso. "Si l'on n'a que cinq ou six points d'avance sur McLaren, tout peut arriver si l'on ne finit pas la course. Maintenant, nous avons un peu plus de marge, mais nous voulons quand même marquer plus de points qu'eux à Abu Dhabi, en espérant finir à nouveau dans le top 7 ou le top 6."