Alonso : "Je n'avais pas l'équipe qui croyait en mes performances"

Après trois podiums consécutifs et une quatrième place, Fernando Alonso s'invite de nouveau en première ligne, comme il l'avait déjà fait à Djeddah. Profitant à merveille des circonstances particulières de la Q3 à Miami, en raison du drapeau rouge provoqué par Charles Leclerc, le pilote espagnol a aussi fait parler son talent au moment décisif pour hisser son Aston Martin aux côtés de la Red Bull de Sergio Pérez.

Pourtant, le début du week-end avait été un peu plus en retrait pour les Verts, et la troisième séance d'essais libres samedi n'augurait pas forcément le meilleur. L'élimination prématurée de Lance Stroll, dès la Q1, non plus. Mais Fernando Alonso reste Fernando Alonso, ne laissant aucune occasion passer.

"Les EL3 étaient un peu désordonnés pour nous", admet le double Champion du monde. "On a essayé différents réglages et ils n'ont pas fonctionné, mais l'équipe a manifestement remis la voiture sur des rails plus connus après les quatre premiers Grands Prix. La voiture est revenue à la vie en qualifications. Je suis content de la deuxième place."

Une monoplace qu'il a jugée "parfaite" en évoquant l'équilibre retrouvé à son volant pour les qualifications. "J'ai pris du plaisir à chaque tour, c'était tellement chouette à piloter", souligne-t-il dans un grand sourire. "Les virages à basse vitesse sont particulièrement compliqués. On se rapproche des murs entre les virages 11 et 16, donc il faut avoir cette confiance en la voiture pour vraiment attaquer en qualifications, et je l'avais aujourd'hui, donc je suis content.

"La trajectoire idéale est très étroite, on la nettoie et elle devient assez adhérente, mais hors trajectoire c'est assez glissant", ajoute-t-il en vue de la course de dimanche. "Il faut également surveiller la météo. Certaines prévisions indiquent qu'il pourrait pleuvoir demain. Si c'est le cas, ce sera évidemment une autre histoire."

Je n'ai rien changé, mais Aston Martin a tout changé pour moi. Fernando Alonso

Troisième du championnat et déjà crédité de 60 points, Fernando Alonso comble une partie de ses ambitions tout en visant toujours plus haut. Et il y croit plus que jamais au sein d'un projet Aston Martin qu'il décrit inlassablement de manière dithyrambique. Jusqu'à égratigner son ancienne crémerie.

"J'ai toujours été motivé", assure-t-il. "J'ai toujours travaillé dur, mais je n'avais probablement pas l'équipe qui croyait en mes performances, en ma capacité à régler la voiture et à aller de l'avant. Je n'ai jamais eu une voiture aussi rapide que celle que j'ai maintenant, voilà la raison. Je n'ai rien changé, mais Aston Martin a tout changé pour moi."