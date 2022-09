Alpine doit désormais décider quand libérer Piastri

Charger le lecteur audio

C'est désormais une certitude, Oscar Piastri débutera en Formule 1 l'an prochain sous les couleurs de McLaren. Dans l'immédiat, l'Australien est toujours pilote de réserve et de développement d'Alpine, pour qui il travaille ce week-end. Une situation qui pourrait toutefois ne pas durer, et au sujet de laquelle l'écurie française tranchera la semaine prochaine.

"Il est avec nous ce week-end, il travaille dans le simulateur et il continuera ce week-end", confirme ce samedi à Zandvoort le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer. "Il ne reste que deux jours, aujourd'hui et demain. Et ensuite, lundi, on se réunira avec lui et on décidera de la suite des événements. On décidera lundi, après. Je ne veux pas y penser ici car il n'y a pas d'autres considérations à avoir."

Après une audience tenue en début de semaine, le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA (CRB) a tranché vendredi en validant l'accord entre Oscar Piastri et McLaren pour 2023 et 2024. Le week-end dernier, Otmar Szafnauer se disait confiant quant au bon droit d'Alpine dans cette affaire, mais il reconnaît également que les arguments apportés par McLaren ont modifié sa perception.

"En y allant, je ne connaissais pas tous les arguments de l'autre partie", précise-t-il. "Par la suite, ça a pris quatre jours, comme tout le monde le sait. Il y avait de bons arguments des deux côtés. En sortant [du CRB], je pensais que c'était à peu près 50-50. Vous le savez, en fin de compte, ils n'ont pas tranché en notre faveur. J'aurais accepté l'issue dans les deux cas."

Lorsqu'au début du mois Alpine a annoncé la promotion d'Oscar Piastri dans la foulée du départ entériné de Fernando Alonso pour Aston Martin, la polémique a éclaté au grand jour. Le pilote australien assure qu'il avait informé l'écurie d'Enstone de son départ bien en amont, mais Alpine estimait que les éléments contractuels étaient en sa faveur.

"À ce moment-là, on a eu des discussions avec Oscar et on avait l'impression que les arrangements contractuels que l'on avait avec lui étaient valides, et que l'on n'avait pas besoin d'aller devant le CRB", justifie Otmar Szafnauer. "C'est donc la raison de notre décision."

Quant au moment où Oscar Piastri a été informé à Enstone début août, après une séance dans le simulateur, chacun campe décidément sur ses positions. Le futur pilote McLaren a décrit "un épisode étrange et franchement contrariant", qui n'est toutefois pas décrit comme tel par le dirigeant d'Alpine.

"Ce que je peux dire, c'est répéter ce que j'ai dit avant", insiste Otmar Szafnauer. "Oscar était dans le simulateur. Quand il a terminé sa séance, je suis allé lui annoncer la nouvelle et je l'ai félicité. Il a souri et a dit merci. Est-ce qu'il y avait un groupe de personnes ? Je peux vous dire que non, c'était moi et le technicien du simulateur, qui se trouvait dans la même pièce. Si vous avez déjà vu un simulateur, c'est une pièce assez grande, aussi grande qu'ici [la salle de conférence de presse à Zandvoort]. On était trois dans cette pièce. Donc ce n'était pas un groupe de personnes. Ce n'était pas bizarre, il a souri et il a dit merci."

