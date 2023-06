Alpine de nouveau 4e en qualifs : Ocon y voit une "confirmation"

Auteur du septième temps des qualifications, Esteban Ocon s'élancera depuis la sixième place sur la grille de départ à la faveur des pénalités de son équipier Pierre Gasly, qui avait de son côté réalisé le quatrième chrono. Ce dernier partira finalement dixième.

Une semaine après le podium de Monaco, son résultat est forcément moins flamboyant. Toutefois, le fait de l'avoir réalisé malgré un dernier tour qui n'a pas été maximisé a tendance à renforcer l'optimisme d'Ocon.

"Ça a été une très bonne séance jusqu'au dernier run, malheureusement", a-t-il déclaré pour Canal+. "C'est le run qui compte, donc voilà, on n'a pas mis tout dans l'ordre à la fin, comparé au reste de la séance où on faisait des bons tours."

"Ce dernier run, il n'était pas comme les autres. On n'a pas aussi bien fait la chauffe des pneus, le grip n'était pas aussi bon sur le tour, et j'ai un petit peu perdu l'arrière dans ce virage 10, ce qui m'a fait perdre le temps que j'aurais dû gagner sur le tour."

"Ça fait qu'on est que septième [avant la pénalité de Gasly], mais c'est quand même une bonne position de départ, c'est une position solide. Je pense qu'on peut faire la course, et bien, de là où on part. On verra ce que ça donne demain."

Face à une grille de départ qui offre une hiérarchie étonnante avec une poignée de gros bras relégués hors du top 8, Ocon ne cache pas sa joie : "Ouais, c'est hyper serré, c'est top. Honnêtement, c'est juste le pied en ce moment de pouvoir rouler, de pouvoir être si proche avec tout le monde."

"Ça veut dire que vraiment, quand on a un tour parfait, on peut être en haut – bon, aujourd'hui ce n'était pas le cas, donc on n'est pas vraiment en haut, mais on est quand même du bon côté de la feuille."

Si vous m'aviez dit cela il y a deux courses, je ne l'aurais pas cru. Esteban Ocon

Quand Motorsport.com lui demande de réagir au nouveau quatrième temps réalisé par l'Alpine A523 en qualifications, le vainqueur du GP de Hongrie 2021 estime que cela ne fait que confirmer que les améliorations introduites ont porté leurs fruits : "C'est génial. Si vous m'aviez dit cela il y a deux courses, je ne l'aurais pas cru."

"Je tire mon chapeau à Viry et Enstone pour le travail qu'ils font, parce que les améliorations que nous apportons font clairement la différence en ce moment et c'est une confirmation après Monaco que la voiture est clairement plus vivante, donc nous pouvons être satisfaits."

