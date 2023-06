Charles Leclerc partira des stands à Barcelone

Qualifié 19e après une Q1 difficile lors du Grand Prix d'Espagne 2023 de F1, Charles Leclerc partira finalement depuis la voie des stands. L'écurie Ferrari a en effet décidé de procéder à des changements importants sous régime de parc fermé, or il s'agit d'une infraction qui oblige à un départ depuis la pitlane.

Le parc fermé, justement, a empêché la Scuderia de procéder à une analyse de la situation avant ce matin, après que Leclerc ait affirmé, suite à la séance de ce vendredi, que quelque chose "n'allait pas" sur sa SF23. Mais avant même de savoir quel pouvait être le problème, Ferrari avait déjà décidé de remplacer quasiment toute la partie arrière de la voiture, et notamment les suspensions et la boîte de vitesses. Les pièces remplacées vont être envoyées à Maranello pour débuter l'analyse le plus rapidement possible.

Jock Clear, ingénieur Ferrari auprès de Leclerc, a déclaré : "Il est évident que le fait de se qualifier sur la dernière ligne nous a donné l'occasion d'examiner un certain nombre de choses. Il n'était vraiment pas à l'aise avec la voiture dès les qualifications et n'avait pas confiance en elle."

"Nous en avons donc profité pour changer la boîte de vitesses, ainsi que tout le train arrière, pour nous assurer qu'il n'y avait rien d'anormal. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de les examiner, parce que le temps ne nous permet pas de le faire dans le parc fermé actuellement."

Clear a déclaré que le remplacement du train arrière devrait lever les doutes de Leclerc sur la tenue de route de la voiture et lui permettre d'attaquer en course. "Le truc pour lui cet après-midi, c'est qu'il aura un nouveau train arrière sur la voiture, ce qui devrait lui redonner confiance et lui permettre de savoir que ce qui n'était pas tout à fait réglé l'est désormais. Nous espérons pouvoir le ramener dans les points."

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix d'Espagne F1 2023

Ce départ depuis les stands va permettre à Logan Sargeant, initialement 20e, de gagner une place sur la grille de départ.