Attaque à Djeddah : les pilotes s'expriment après leur réunion

Au lendemain d'une journée particulièrement agitée dans le paddock, la communication officielle est enfin tombée. On avait laissé les pilotes sur une réunion ayant duré plus de quatre heures, se prolongeant jusqu'à quasiment 3 heures du matin (heure locale) à Djeddah, et avec la certitude que le Grand Prix d'Arabie saoudite se poursuivrait comme prévu. Néanmoins, aucune précision n'avait été apportée sur le contenu des échanges.

Rappelons que vendredi après-midi, alors que les premiers essais libres du Grand Prix avaient démarré, un missile a visé un site pétrolier d'Aramco, à une quinzaine de kilomètres du circuit. Un épais nuage de fumée, mais également des flammes, étaient parfaitement visibles depuis le circuit, et le sont encore ce matin.

Cette attaque a été revendiquée par les Houthis, organisation armée en conflit avec l'Arabie saoudite sur fond de guerre au Yémen. Elle fait suite à une série d'autres qui ont visé le pays tout au long des derniers jours, sans toutefois que la tenue du Grand Prix ne soit remise en cause.

Plusieurs fois vendredi soir, les officiels de la Formule 1 et de la FIA, Stefano Domenicali et Mohammed Ben Sulayem en tête, ont assuré que des garanties de sécurité avaient été apportées par les autorités saoudiennes. C'était cependant avant le mouvement d'humeur très visible des pilotes, qui ont donné des précisions ce matin via le GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix.

"Hier a été une journée difficile pour la Formule 1, et stressante pour nous, les pilotes", explique le GPDA. "Peut-être que c'est difficile à comprendre si l'on n'a jamais piloté une F1 sur le circuit rapide et exigeant de Djeddah, mais en voyant la fumée de l'incident, il était difficile de rester pleinement concentré et de mettre de côté des inquiétudes humaines naturelles."

"Par conséquent, nous avons tenu de longues discussions entre nous, avec nos directeurs d'équipe, et avec les personnes les plus haut placées qui gèrent notre discipline. Une large variété d'opinions ont été débattues et, après avoir écouté non seulement les autorités de la F1 mais aussi les ministres du gouvernement saoudien, qui ont expliqué comment les mesures de sécurité avaient été renforcées au maximum, la conclusion a été de décider de participer aux essais libres et aux qualifications aujourd'hui, ainsi qu'à la course demain. Nous espérons donc que le Grand Prix d'Arabie saoudite restera dans l'Histoire comme une belle course et non pour l'incident qui s'est déroulé hier."

Le Grand Prix définitivement maintenu

Stefano Domenicali et Mohammed ben Sulayem après une réunion vendredi soir à Djeddah.

Simultanément à cette prise de parole des pilotes, les instances ont donc réaffirmé ce samedi matin la tenue du Grand Prix pour les deux prochains jours.

"La Formule 1 et la FIA confirment qu'après des discussions avec toutes les équipes et tous les pilotes, le Grand Prix d'Arabie saoudite 2022 continuera comme prévu", ont-elles rappelé. "Après l'incident largement relayé qui s'est déroulé à Djeddah vendredi, il y a eu des discussions importantes entre toutes les parties prenantes, les autorités du gouvernement saoudien et les agences de sécurité, qui ont donné des garanties complètes et détaillées comme quoi l'épreuve était sécurisée."

"Il a été convenu avec tous les acteurs de maintenir un dialogue clair et ouvert tout au long de l'épreuve ainsi que pour l'avenir", conclut ce communiqué rédigé au nom de la FIA et de la Formule 1.

Après une petite nuit, les pilotes sont attendus en piste ce samedi à partir de 17 heures (heure locale), soit 15 heures en France, pour la dernière séance d'essais libres, avant les qualifications.