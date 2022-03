Drones, caméras, HDR : les nouveautés TV de la F1 en 2022

Charger le lecteur audio

Les responsables de la retransmission des Grands Prix de Formule 1 ont toujours envie de repousser les limites pour rendre le produit proposé aux spectateurs à la télévision beaucoup plus attrayant. Cela peut passer par de nouvelles idées, une présentation améliorée ou l'adoption des dernières innovations. Ainsi, durant le premier week-end de course de la nouvelle ère de la Formule 1, à Bahreïn, le championnat a dévoilé une partie des nouveautés qu'elle met en place cette saison à la télévision.

La caméra (très) embarquée

Après des tests réussis lors de plusieurs séances d'essais libres l'année dernière, la F1 étend l'utilisation de sa "caméra casque". À Bahreïn, le point de vue des pilotes durant la course a été montré pour la première fois depuis de nombreuses années, et il est prévu de l'utiliser dans plusieurs voitures (jusqu'à quatre) par Grand Prix.

"Nous étions très satisfaits des résultats [de la caméra logée dans le casque] l'an passé, nous allons désormais l'utiliser en qualifications et en course", a expliqué Dean Locke, directeur de la diffusion et des médias de la F1, à Motorsport.com. "Je pense que nous devons tester un peu la façon dont nous l'utilisons parce que, parfois, le plus court est le mieux pour certains de ces plans."

Pour l'instant, en raison des exigences de la FIA concernant les homologations, cette caméra ne peut être utilisée que dans les casques Bell, mais son intégration sur les produits des autres fabricants devrait suivre. La F1 est particulièrement désireuse de faire fonctionner la caméra casque, ce faisant cette technologie pourrait alors être utilisée sur d'autres parties de la voiture pour produire des images uniques.

"Nous nous sommes dits qu'une fois que nous aurions géré la caméra dans le casque, nous pourrions l'utiliser partout", a ajouté Locke. "Nous envisageons potentiellement des caméras sur le feu arrière ou [à des endroits] que nous avons utilisés dans le passé, comme le rétroviseur ou même sur les pieds."

Technologie HDR

Sur les chaînes de télévision en capacité d'exploiter cette technologie, toute la saison 2022 de F1 sera diffusée en HDR (haute gamme dynamique). La HDR est devenue de plus en plus courante dans les retransmissions sportives et offre la meilleure qualité d'image à la fois sur les écrans de télévision traditionnels mais aussi sur d'autres appareils comme les téléphones et les tablettes.

Locke a précisé : "Nous faisons de la HDR, nous l'avons testée l'année dernière et avons réalisé quelques expériences. Nous avons été très satisfaits des résultats, en particulier sur les courses [de nuit], ça rend vraiment bien. C'est un grand pas en avant, vraiment."

Nouvelles prises de vue

La Formule 1 est toujours prête à essayer de nouvelles choses avec ses angles de prise de vue, il y en aura de nouveaux en 2022, à la fois en bord de la piste et à bord de la voiture. "Nous avons un super nouveau nez bas, on ne voit plus trop l'aileron avant désormais. Cela donne vraiment une bonne impression de vitesse, ce que nous essayons toujours de faire. Nous avons aussi légèrement modifié la position de nos caméras sur la piste. Les gens pensent que nous restons aux mêmes endroits mais, en fait, il y a des différences chaque année."

Outre les caméras utilisées pour la couverture des Grands Prix, la F1 aura accès à trois caméras haute définition lors des week-ends, alors qu'elle n'en avait qu'une seule l'année dernière. Il y aura également deux caméras itinérantes qui permettront de filmer des moments inattendus.

"Si une voiture tombe en panne, alors nous disons [au cameraman] à la radio : 'va là-bas !' Cela nous a permis de filmer de très belles images, comme quand un pilote s'émeut à côté de sa voiture en panne. C'est ça le truc, [il faut] des caméras partout. Nous aurons plus de caméras sur le mur des stands. Nous en avions une ou deux l'année dernière, nous espérons couvrir toutes les équipes en 2022."

Plus de drones

Si les images captées par des drones ont chamboulé la manière de voir certains sports, du ski au rallye, la F1 n'a pas utilisé de manière intensive ces machines. Les équipes se sont parfois servies de drones lors de journées de tournage, et la F1 a même fait un essai en Autriche en 2020, mais la préférence pour les prises de vue aériennes reste l'utilisation d'hélicoptères. La sécurité est l'argument avancé, le risque de chute des drones posant encore problème.

"Si l'on regarde des [disciplines sportives] comme le ski ou quelque chose dans le genre, ils suivent un seul skieur", a indiqué Locke. "Si ce truc tombe ou que quelque chose lui arrive, ce n'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs au sommet des montagnes, ils sont tous en bas. Donc ça marche assez bien pour eux. Si nous suivons une voiture, il y a normalement une autre voiture derrière, ce qui nous pose des problèmes fondamentaux. En plus, nos voitures roulent à [ plus de 300 km/h] donc je pense que ça plus un drone, ça ne fait pas bon ménage !".

Mais selon lui, la F1 est finalement en passe de s'y mettre : "Nous avons gardé un œil sur les drones. Il ne s'agit pas nécessairement de recréer un hélicoptère parce que la prise de vue est différente. Nous espérons les introduire vers la fin de la saison, avec de nouveaux plans uniques que l'on ne peut voir qu'avec des drones."

Nouveaux graphiques

Un autre changement constaté concerne les incrustations TV, que la FOM a largement modifiés pour cette saison. Ils prennent désormais une place beaucoup plus importante sur l'écran. "Ils ont un nouveau look et sont très différents de ce que nous avions auparavant du point de vue de l'apparence et des sensations. C'est plus audacieux, un peu plus frais, un peu plus jeune. Ça s'inspire beaucoup du numérique et du cinéma", a conclu Locke.

Exemple des graphiques officiels pour un arrêt au stand