Les pilotes se sont réunis pendant plusieurs heures à Djeddah

La Formule 1 et la FIA ont beau avoir confirmé que le Grand Prix d'Arabie saoudite aurait lieu comme prévu, vendredi soir, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans le paddock de Djeddah. Une conséquence de l'attaque qui a touché un site pétrolier d'Aramco dans l'après-midi, revendiquée ensuite par les Houthis, organisation armée qui combat pour la légitimité du Yémen.

Après la deuxième séance d'essais libres, les directeurs d'écurie se sont réunis avec les dirigeants de la FIA et de la Formule 1 et ont tous convenu qu'il était possible de poursuivre le week-end de Grand Prix devant les garanties de sécurité apportées par les autorités saoudiennes. C'était toutefois sans compter sur la solidarité très claire des pilotes, qui se sont à leur tour réunis après 22 heures, heure locale (20 heures en France). Ils sont restés enfermés dans une pièce du paddock pendant plusieurs heures.

Tout au long de cette réunion, à laquelle participaient les 20 pilotes de la grille, des allées et venues ont été observées. Ce sont d'abord Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, puis Ross Brawn, patron sportif de la discipline, qui se sont rendus auprès des pilotes. Quelques minutes après la sortie des deux hommes, ce sont les patrons d'écurie qui ont rejoint la salle pour s'entretenir pendant environ une demi-heure avec eux. Ils ont quitté les lieux, où les pilotes sont à nouveau restés pour échanger.

Un avion éclairé par les flammes de l'attaque dans la nuit de Djeddah.

La réunion des pilotes a pris fin après plus de quatre heures d'échanges. George Russell s'est alors dirigé vers la direction de course pour rencontrer les dirigeants de la F1 et de la FIA. Le Britannique est l'un des directeurs du GPDA, l'association des pilotes de Grand Prix, Sebastian Vettel étant l'autre pilote occupant ce poste mais absent ce week-end en raison de son forfait entraîné par le COVID-19.

Le passage de George Russell à la direction de course n'a duré que quelques instants, puis les directeurs d'écurie et l'ensemble des pilotes ont quitté le circuit urbain de Djeddah, aux alentours de 2h30 du matin, heure locale (00h30 en France).

D'après les informations obtenues, les pilotes ont pu exprimer toutes leurs préoccupations et également être rassurés sur la situation. Ils avaient probablement entre les mains l'option de ne pas courir samedi et dimanche, mais il seront en piste comme prévu à partir de la troisième séance d'essais libres. Le programme du Grand Prix reste inchangé.

"C'était important de discuter de la situation entre nous tous, mais je n'en dirai pas plus pour le moment", a simplement confié Pierre Gasly au micro de Canal+. "Je pense que c'est important. Chacun a donné un peu ses avis, et on est tous alignés sur nos intentions."

Les pilotes se sont réunis pendant plus de quatre heures.