Audi martèle son objectif : jouer la victoire en 2028

Charger le lecteur audio

Particulièrement anticipé, l'engagement d'Audi en Formule 1 verra le jour lors de la saison 2026. Le constructeur allemand, après avoir obtenu le feu vert tant attendu du groupe Volkswagen, s'est jeté à l'eau l'été dernier en officialisant son arrivée lors du prochain tournant réglementaire. Une décision favorisée par des planètes qui se sont enfin alignées alors que la marque aux anneaux avait plusieurs fois auparavant envisagé son arrivée dans la catégorie reine sans jamais la concrétiser.

"Il n'y a pas de raison unique, il y a plusieurs facteurs qui se sont alignés afin de rendre la F1 extrêmement attrayante pour les constructeurs, en particulier pour Audi", rappelle Adam Baker, PDG de la structure nouvellement créée Audi Formula Racing, dans les colonnes de AS. "La F1 est dans une période de transition avec un concept durable pour le championnat. Avec les nouvelles règles, qui introduiront des unités de puissance novatrices et centrées sur la partie électrique, ainsi qu'avec les carburants durables, cela s'aligne avec la stratégie future d'Audi, orientée vers la mobilité électrique."

"La F1 gagne aussi en popularité. C'est de loin le meilleur outil médiatique et marketing en sport automobile, et l'un des meilleurs dans n'importe quelle industrie. Dans le même temps, la F1 a réussi à réduire les coûts et ça la rend encore plus attractive. Les moteurs 2026 auront un plafond de dépenses et en ajoutant ça aux coûts limités, ça apporte de la certitude sur les budgets à long terme. Si l'on veut une plateforme fantastique pour démontrer nos compétences et nos connaissances 24 fois par an, c'est le meilleur endroit possible."

Avec cette décision prise suffisamment tôt, Audi peut mettre en place son programme. Le travail sur l'unité de puissance est déjà lancé depuis un petit moment, tandis qu'une vaste campagne de recrutement est menée et que la mise à niveau des installations de Neubourg a été confirmée. La marque d'Ingolstadt a également conclu un partenariat avec Sauber pour devenir son équipe d'usine dans trois ans. Elle sera l'objet de toutes les attentions, sans chercher à équiper parallèlement un client, car Audi veut être aux avant-postes dès sa troisième saison en piste.

"La FIA pourrait nous demander de fournir des moteurs, conformément au règlement", convient Adam Baker. "Si ça arrive, on sera prêt, c'est certain. Mais dans l'immédiat, on ne cherche pas d'écurie cliente, c'est trop tôt pour ça. On se concentrera sur notre programme d'usine. On veut être compétitifs en trois ans. C'est un objectif réaliste. On veut courir pour des victoires lors de la troisième année."

"On est conscients du défi qui nous attend. C'est intéressant pour Audi d'arriver en 2026 car on a pris la décision en avance. On a 42 mois d'ici le premier Grand Prix. Ça doit être l'une des décisions les plus anticipées de ces 30 dernières années pour un constructeur. De plus, en 2026 un cycle réglementaire commence. L'unité de puissance changera, mais aussi le châssis. D'une certaine manière, ça peut réduire l'avantage des concurrents expérimentés et rendre les choses plus faciles pour qu'un nouveau constructeur soit compétitif."

"Maintenant, le travail à long terme débute, à savoir le développement de l'unité de puissance dans le cadre de la nouvelle réglementation. La FIA continuera à travailler avec les écuries pour le règlement châssis 2026, qui pourrait être sensiblement différent, et j'espère qu'une première version sera publiée fin 2023, et peut-être finalisée en 2024. On commencera alors le travail sur le châssis, on alignera les deux parties et les essais commenceront en 2025, pour l'entrée en compétition en 2026."

Lire aussi : Audi en F1, un défi colossal en six ans seulement