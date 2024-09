Audi ne peut pas "accepter la position actuelle" de Stake

En terminant 16e et 18e du dernier Grand Prix d'Italie, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont conclu une nouvelle course sans point pour l'écurie Stake (Sauber), qui demeure à ce jour la seule formation du plateau à voir son compteur encore bloqué à zéro, avec pour meilleur résultat une 11e place pour Zhou à Bahreïn.

L'an passé, alors qu'elle portait encore les couleurs d'Alfa Romeo, l'écurie Sauber a terminé à la neuvième place du classement, devant Haas, avec 16 points marqués. À Monza, les monoplaces de la structure suisse ont encore évolué en queue de peloton, et n'ont évité les deux dernières places qu'en raison des errements de Nico Hülkenberg (Haas) et Lance Stroll (Aston Martin), sans oublier l'abandon de Yuki Tsunoda (VCARB).

Une situation que ne peuvent accepter les dirigeants d'Audi, le constructeur allemand qui prendra officiellement le contrôle de Sauber pour courir sous son propre nom en 2026. À Monza, Mattia Binotto, nouvellement nommé directeur des opérations et directeur technique d'Audi en F1, est apparu pour la première fois dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Et l'ancien patron de l'équipe Ferrari a été clair sur le fait que la situation actuelle de l'équipe Sauber était quelque chose qu'il "ne peut pas accepter".

En effet, même si l'équipe sera totalement transformée d'ici 2026 lors de la prise de contrôle totale et officielle de la marque aux anneaux, Audi souhaite aborder son nouveau challenge en F1 sur de bonnes bases, que l'équipe Sauber peine à offrir à l'heure actuelle.

Les Stake/Sauber ont une nouvelle fois été à la peine à Monza. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

"Nous ne pouvons pas nous le permettre", a déclaré Binotto, présent lors du Grand Prix d'Italie. "Je pense que cette équipe doit devenir, à l'avenir, une équipe victorieuse. Et la seule façon d'y parvenir est de commencer à monter, à progresser. Nous devons nous endurcir pour l'avenir. Donc oui, je pense que nous devons certainement nous améliorer. C'est important pour nous, c'est important pour l'équipe. C'est important pour la marque. C'est important pour nos partenaires. Et nous ne pouvons pas accepter la position actuelle."

"Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le fait que nous avons été dernier et avant-dernier lors de la course de Zandvoort, et lors des qualifications [ici], les mêmes positions à une certaine distance des voitures qui nous précèdent. Nous devons donc faire des efforts pour nous améliorer. Nous devons équilibrer toutes les priorités et nos efforts à court, moyen et long terme. Mais je ne pense pas que notre position d'aujourd'hui soit confortable pour nous. Elle est très douloureuse."

"Comme je l'ai dit, nous devons nous muscler et nous améliorer, car les fondations solides ne se construisent pas en un jour. C'est une équipe qui a besoin de progresser chaque jour, étape par étape. Je dirais donc qu'il faut commencer le plus tôt possible."

Nous avons des intentions et des objectifs clairs pour devenir une équipe gagnante. Mais il y a certainement beaucoup à faire.

Officiellement en fonction chez Audi/Sauber depuis le 1er août, Binotto a passé les dernières semaines à évaluer la situation. "En quelques semaines, on ne peut pas tout voir", a-t-il ajouté. "Il est certain que vous n'avez qu'une première impression de ce que vous pouvez trouver ou voir, que ce soit à Hinwil pour le châssis ou à Neuburg pour le groupe motopropulseur. Mais je pense qu'il y a des gens formidables. Nous avons des intentions et des objectifs clairs pour devenir une équipe victorieuse. Mais il y a certainement beaucoup à faire, c'est le premier retour d'expérience."

"Nous sommes en concurrence avec des équipes qui sont en F1 depuis de nombreuses années. Nous avons besoin de monter en puissance en au niveau du personnel, de l'organisation, des outils, des processus, des méthodologies, des installations. Nous devons certainement fusionner ce que nous faisons à Hinwil avec ce que nous faisons à Neuburg sur le groupe motopropulseur. Il s'agit également de la culture et de l'état d'esprit, car pour devenir une équipe victorieuse, il faut changer notre état d'esprit par rapport à ce qui est nécessaire."