Comment le banking de Zandvoort avec DRS ouvert est devenu réalité

La refonte du circuit du Grand Prix des Pays-Bas pour s'adapter aux standards modernes et également pour essayer d'améliorer les possibilités de dépassement ont inclus le reprofilage à 32% (l'équivalent de 18°) du virage Arie Luyendyk. La décision de mettre en place ce plan, visant à permettre aux monoplaces de passer le dernier virage avec le DRS ouvert afin d'avoir une vitesse suffisante pour tenter une manœuvre dans le virage 1, est loin d'être conventionnelle.

Cependant, ce qui semblait au départ être une idée folle a pu devenir réalité grâce à un groupe d'ingénieurs travaillant directement pour la F1 et qui ont réalisé des simulations pour prouver que la suggestion initiale de Charlie Whiting pouvait fonctionner. Craig Wilson, qui est responsable de la performance du véhicule en F1 et dirige un département aidant à créer et tester des designs de circuit, a déclaré qu'au moment où les projections sur Zandvoort ont commencé, il ne semblait pas y avoir de solution évidente pour concevoir le circuit afin d'offrir plus de possibilités de dépassement.

"Quand nous avons regardé pour la première fois, nous avons dit : 'OK, le tracé existant va représenter un défi au niveau des dépassements'", a expliqué l'ancien ingénieur Mercedes et Williams dans une interview exclusive pour Motorsport.com. "Les lignes droites sont trop courtes et le circuit est en lui-même très confiné parce qu'il est entouré par un parc national. Toutes les dunes autour sont en fait protégées donc on ne peut juste pas allonger les lignes droites."

"Nous sommes passés par beaucoup de versions en réfléchissant à la manière de changer les derniers virages pour, dans les faits, allonger la ligne droite, ou avoir un temps et une distance d'accélération plus importants. Et nous sommes probablement passés par 14 ou 15 solutions différentes. Je n'arrivais pas à en avoir une qui fonctionnait de façon satisfaisante."

Pendant que le travail se poursuivait, la suggestion initiale de Whiting, à savoir d'incliner le dernier virage, fut proposée à Wilson par les responsables de Zandvoort. "Un mot est arrivé et disait : 'Peut-on faire un banking ?'", a ajouté Wilson. "J'y ai réfléchi et j'ai dit : 'OK, laissez-moi voir quel niveau de banking serait nécessaire pour le concept ou si, au lieu d'ouvrir le DRS après le dernier virage, il était possible de l'ouvrir en passant le dernier virage ?' Nous avons travaillé, nous avons effectué nos simulations et ensuite nous sommes revenus en disant : 'OK, il vous faudra au moins tel niveau d'inclinaison pour pouvoir le faire'. J'ai évalué cela à l'aide de deux méthodes différentes, en termes de stabilité de voiture et de perte aérodynamique, et on dirait que ça pourrait marcher."

"Ensuite, la question était : 'OK, est-ce qu'on peut physiquement le faire ?' Les gars à Zandvoort sont allés discuter avec quelques personnes puis sont revenus en disant : 'Oui, on peut le faire, on pense pouvoir le faire, et nous sommes très intéressés par l'idée. Donc nous avons eu toutes les discussions avec la FIA : 'Regardez, c'est ce à quoi nous pensons, est-ce que ça vous va ?' Ils ont dit : 'Regardons les chiffres, penchons-nous sur les autres choses en jeu'. Dans le cadre du processus, nous avons assemblé les bonnes personnes et avons été capables d'arriver à une solution, et une solution assez unique dans ce cas."

Le banking de Zandvoort est un exemple du travail désormais abattu par Wilson et le groupe F1 pour permettre de dessiner de meilleurs circuits à l'avenir. Il estime que sans leur travail de simulation, l'ambitieux projet ne serait probablement pas devenu réalité. "Il aurait été très difficile pour nous d'envisager que le projet de Zandvoort fonctionne si nous n'avions pas fait ce travail et aidé à diriger certains changements", a expliqué Wilson. "En dépit du travail sur beaucoup de concepts, rien d'autre ne fonctionnait, mais ça a été le cas [pour le banking] et c'était assez plaisant."

Malgré tout, si Wilson est ravi du fait que ce projet soit devenu réalité, il comprend pleinement que même avec des voitures qui passeront DRS ouvert, les dépassements ne seront pas aisés. "Je m'attends à ce qu'il s'agisse d'une piste où dépasser sera difficile, mais avec ces changements, j'ai confiance dans le fait que nous pourrons rendre cela plus simple."

La FIA n'a pas encore officiellement confirmé où se situerait le point d'activation du DRS avant le virage. Une seconde zone DRS devrait être mise en place.

