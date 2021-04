Bottas "ne compte plus" tout ce qu'il a testé au simulateur avant Imola

Pour rattraper son retard de performance sur Red Bull, Mercedes compte évidemment sur sa force de travail et sur sa capacité à réagir. L'écurie Championne du monde en titre a certes remporté le premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, mais elle sait aussi que sur le circuit de Sakhir, l'avantage en performance pure allait à son adversaire, dans la continuité de ce qui avait été perçu lors des essais hivernaux.

La W12 a besoin de progresser pour faire face à la RB16B, alors qu'elle souffre de problèmes d'équilibre et notamment d'un train arrière rendu instable par les changements réglementaires de l'intersaison. Pour y remédier, une partie du travail est de trouver des réglages convenant davantage à cette monture, ce que s'est attaché à faire Valtteri Bottas en passant de nombreuses heures dans le simulateur de Brackley ces derniers jours.

"Entre les [deux] Grands Prix, je suis allé à Brackley, au simulateur, et j'ai essayé de travailler sur le setup", explique le pilote finlandais dans le paddock d'Imola ce jeudi. "J'ai essayé de trouver des réponses et j'ai essayé d'aider l'équipe autant que possible pour vraiment débloquer de la performance. Je ne compte plus le nombre d'éléments de setup que nous avons testés au simulateur. Mais au moins, en arrivant ici, je pense que nous avons une bonne boîte à outils dans laquelle nous servir."

Valtteri Bottas précise que les données dont dispose Mercedes confirment que Red Bull a actuellement l'avantage dans les courbes à haute vitesse, tandis que le rapport de force est plus ténu dans les autres domaines.

"Il semble que pour l'instant, Red Bull soit très fort dans les virages à vitesse élevée, sinon il y a vraiment des différences marginales çà et là", souligne-t-il. "Mais Bahreïn est un circuit à part, et nous verrons bien ici [à Imola]. À Bahreïn, l'asphalte est vraiment rugueux et il y a peu d'adhérence. [À Imola] il y a plus de grip et la piste a moins tendance à faire surchauffer les pneus."

"Je pense que dominer un Grand Prix cette année pourrait être difficile, compte tenu de ce constat de départ, mais on ne sait jamais. Comme je l'ai dit, nous n'avons vu les monoplaces que sur une piste, et nous avons vu un grand changement de performance d'un circuit à l'autre. Alors on ne sait jamais. Mais je ne vois personne vraiment dominer cette année."

Leader du championnat après sa victoire inaugurale, Lewis Hamilton partage ce sentiment selon lequel tout est très serré entre Mercedes et Red Bull. Un défi qui plait au Britannique, pas du tout paniqué par une situation qui ne modifie en rien les méthodes de travail de l'écurie allemande.

"Je pense qu'il est clair que Red Bull a très bien commencé, avec un excellent package, et Max [Verstappen] pilote vraiment bien", fait remarquer le septuple Champion du monde. "Tout est en place pour une belle saison. Nous ne savons pas à quoi nous attendre pour ces prochains Grands Prix avec des températures et des surfaces de piste différentes, mais ce sera amusant, dans un sens ou dans l'autre."

"Rien ne change pour nous. Nous abordons le week-end de la même manière que d'habitude. Nous avons connu de multiples bagarres contre Ferrari, contre Seb [Vettel] quand il était là-bas. Nous devons rester concentrés et continuer ce que nous avons à faire. Nous aimons relever le défi, et comme je l'ai dit, c'est passionnant pour nous tous d'avoir un tel challenge entre nos mains. Ce n'est pas quelque chose qui nous effraie."