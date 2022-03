Bottas ravi de se qualifier aux côtés de Hamilton

Charger le lecteur audio

Valtteri Bottas était sur un nuage ce samedi, sur le circuit de Sakhir. Le Finlandais a été le "meilleur des autres" en qualifications, plaçant son Alfa Romeo à la sixième place sur la grille. Sur la troisième ligne, Bottas voit un visage familier puisque Lewis Hamilton l'accompagne, son ancien coéquipier n'ayant pas pu faire mieux que le cinquième temps. De quoi donner le sourire à celui qui a passé cinq saisons à Brackley.

"Nous démarrons côte à côte, c'est plutôt cool", a commenté Bottas. "Je l'ai vu et nous avons tous les deux souri. Ça devrait être amusant. Si quelqu'un m'avait dit que je prendrais le départ aux côtés de Lewis à Bahreïn, j'aurais signé. C'est le début, le point de départ de notre voyage. Maintenant, nous devons nous assurer que nous regardons droit devant et non pas derrière. C'est excitant."

Autre source de réjouissance, Bottas devance assez nettement George Russell. Son remplaçant chez Mercedes a commis une erreur dans son dernier tour de Q3 et s'est classé seulement neuvième. Le Finlandais s'est même autorisé un petit trait d'humour en indiquant qu'il ne s'était pas encore entretenu avec son ancien patron, Toto Wolff. "Pas encore, je n'ai pas mon téléphone sur moi", a-t-il lancé. "Je vais aller le voir !"

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Alfa Romeo avait bien besoin de ce résultat après des essais hivernaux calamiteux et, surtout, deux saisons difficiles qui ont vu l'équipe italienne s'éloigner du milieu de grille et se rapprocher de la queue du peloton. Engagé sur le long terme avec Alfa, Bottas est donc encouragé par ce bon démarrage en qualifications.

"C'est la première séance qui nous permettrait de savoir où nous nous situions réellement", a-t-il ajouté. "Oui, cela me rend heureux. Cela me donne beaucoup d'espoir. Si j'avais été 18e, cela aurait été une montagne légèrement plus grande à gravir. C'est toujours une montagne, mais ce n'est plus le Mont Everest."

Si l'ancien pilote Mercedes savait que le top 10 était jouable au début du week-end, cette sixième place est vue comme "une surprise". Par ailleurs, Bottas a confié qu'il s'était servi de sa série de 101 apparitions consécutives en Q3 comme motivation supplémentaire : "J'ai dit à l'équipe ce matin qu'il était l'heure de passer à 102 [Q3] et ils étaient tous prêts à le faire."