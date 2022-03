Verstappen déplore un rythme "irrégulier" en qualifications

Charger le lecteur audio

Auteur du meilleur temps en EL2 et en EL3, Max Verstappen était l'un des grands favoris pour la pole position du Grand Prix de Bahreïn, coup d'envoi de la saison 2022. Mais même si le Champion du monde en titre a également été le plus rapide en Q2, il a dû s'incliner face à Charles Leclerc en Q3 pour un dixième de seconde. Une fois sorti de sa monoplace, le pilote Red Bull a révélé que l'équilibre en Q3 n'était pas parfait tout en laissant entendre que son équipe s'était davantage concentrée sur la course que sur les qualifications.

"Je pense que ça a été un peu irrégulier. La Q2 semblait assez bonne et en Q3, c'était un peu plus difficile d'avoir le bon équilibre mais, malgré tout, je pense que c'était satisfaisant", a-t-il indiqué. "Nous avons une bonne voiture aussi et, au final, c'est le plus important. C'était une bonne journée, c'est un bon début."

"Ce n'est pas incroyable mais ce n'est pas trop mal non plus, sinon on ne pourrait pas être dans cette position. Il faut donc examiner certaines choses et essayer de les extraire pour être meilleur la prochaine fois. On veut être parfait en qualifications mais on veut aussi s'assurer que la voiture fonctionne pour la course parce que là que l'on marque des points. C'était cool de se battre avec Carlos et Charles à la fin, qui ont tous deux fait du bon travail pendant l'hiver, donc j'espère que la course sera palpitante."

Déjà devant aux essais hivernaux, Red Bull et Ferrari ont tous deux répondu présent ce samedi en verrouillant les quatre premières places tandis que la première Mercedes, celle de Lewis Hamilton, n'a pu prendre que le cinquième temps, à plus de six dixièmes de la pole de Leclerc. Comme annoncé par la marque à l'étoile en marge de ce Grand Prix, la W13 n'est pas dans le coup. Initialement dubitatif, Verstappen a dû l'admettre après les qualifications, évoquant une grande déception sur un ton particulièrement sarcastique...