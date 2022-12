Brawn : S'ils sont ouverts d'esprit, les fans doivent aimer les sprints

Charger le lecteur audio

Depuis 2021, la Formule 1 a introduit, à dose homéopathique, des sprints, à savoir des formats ce course courts (100 km) qui, lors de trois Grands Prix par saison, ont servi à déterminer la grille de départ de la course du dimanche. En 2023, le chiffre passera à six sprints, avec un maintien du format 2022 où les huit premiers pilotes reçoivent des points.

La mise en place de telles courses, une première dans l'Histoire du Championnat du monde, n'a pas totalement convaincu, notamment chez les fans les plus anciens de la discipline qui doutent de leur apport réel à la F1, tout comme certains acteurs comme Max Verstappen ou Sebastian Vettel. Les instances, à l'origine de ce changement, ont au contraire souligné le succès de la formule, notamment sur le plan de l'intérêt suscité tout au long des week-ends de GP.

"Nous devons nous assurer que nous conservons notre noyau dur de fans fidèles ; nous ne voulons pas les aliéner", a déclaré à Motorsport.com Ross Brawn, futur ex-manager sportif de la F1, au sujet des évolutions apportées et à venir. "Et c'est pourquoi je dis que je pense que l'intégrité de la course est essentielle."

Pour lui, les sprints ont eu un véritable apport. Et il évoque alors l'idée, toujours sous-jacente, des grilles inversées même s'il se montre prudent : "Il y a toujours ce débat sur les grilles inversées. Les grilles inversées seraient plutôt divertissantes. Je pense que la plupart d'entre nous aimeraient voir ce qui se passerait. Mais il y a une partie de nos fans qui pensent que cela deviendrait trop artificiel, trop World Wrestling [le catch], et qu'il faut récompenser les meilleurs, etc. Je comprends cela aussi et je pense que nous devons être très prudents de ce côté-là."

"[À présent,] il y a une course sprint. Et, pour moi, une course sprint ne peut qu'apporter un plus parce que c'est une compétition, c'est un concours, le meilleur gagne, le plus intelligent gagne ; c'est de la méritocratie. C'est juste une démonstration supplémentaire du talent des pilotes pendant un week-end de course. Je pense que le sprint est génial."

"Je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait vraiment un problème avec ça", a-t-il ensuite ajouté. "S'ils sont ouverts d'esprit, cela devrait plaire à tous nos fans. Je comprends pourquoi une grille inversée pourrait diviser et déstabiliser certains de nos fans, et c'est quelque chose que nous devons [garder à l'esprit]."

Brawn estime ainsi que la F1 actuelle a trouvé le bon équilibre entre le produit qu'elle offre et ce que les fans veulent voir. "Je pense que nous sommes dans une excellente situation. Nous semblons avoir un bon engagement avec nos fans existants. Nous avons ce nouveau groupe de fans avec lequel nous devons continuer à nous impliquer, et je pense que nous avons saisi l'opportunité de donner à nos fans un aperçu beaucoup plus profond que jamais de la discipline."

"Je peux comprendre pourquoi les personnalités sont attrayantes. Et, comme vous le savez, nous avons ouvert les réseaux sociaux, ce qui a ses inconvénients et nous ne l'empêcherons jamais, mais je pense que pour les fans qui s'engagent dans le sport et alimentent leur passion, c'est [bon]."

