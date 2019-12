Canal+ annonce des audiences "records" pour la F1 en 2019

Le Groupe Canal+ est détenteur des droits de diffusion de la Formule 1 en intégralité depuis 2013 et le restera jusqu'en 2020, au moins. Depuis l'an passé toutefois, la chaîne n'a plus l'exclusivité sur l'ensemble des épreuves de la saison puisque le Groupe TF1 diffuse quatre courses en clair. Malgré cela, Canal+ annonce avoir vécu avec la discipline reine une saison "exceptionnelle".

Tout d'abord, le communiqué informe que le Grand Prix d'Abu Dhabi a rassemblé 775'000 téléspectateurs, ce qui constitue le meilleur score pour la course émiratie depuis cinq ans, à savoir 2014 pour la finale du championnat entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Mais plus encore, le groupe met en avant "un nouveau record historique de la part d'audience abonnés", sans doute porté en grande partie par l'éclosion au plus haut niveau de Charles Leclerc au sein de la Scuderia et plus globalement par l'arrivée d'une nouvelle génération aux côtés d'Hamilton.

Plus précisément, sur les Grands Prix disputés en début d'après-midi heure française, ce qui représente un total de 13 courses sur 21 (les neuf manches européennes ainsi que les GP d'Azerbaïdjan, de Singapour, de Russie et d'Abu Dhabi), la moyenne se situe à 757'000 téléspectateurs et 30,2% d'audience auprès des abonnés (pda abonnés). Il ne fallait remonter qu'à 2018 pour trouver trace du précédent record en termes de pda abonnés, qui était de 29,8%.

Cette année, le record d'audience a été établi au cours du GP d'Italie, marqué par la lutte pour la victoire entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, remportée par le pilote Ferrari. La course de Monza a permis à Canal+ de rassembler 1,17 million de téléspectateurs, pour ce qui constitue la seconde audience historique de la F1 sur la chaîne cryptée (la meilleure audience historique étant le GP d'Italie 2017, avec 1,2 million). La pda abonnés se montait alors à 40%. Monaco, qui a été le second GP le plus suivi, a compté 865'000 téléspectateurs, avec une pda abonnés de 35,1%.

"Ces audiences très fortes signent la réussite des équipes éditoriales de Canal+, menées par Thomas Sénécal, qui démontrent à chaque week-end de course leur implication et un savoir-faire remarquables", déclare Thierry Cheleman, directeur des sports du groupe. "Nous avons hâte de nous projeter sur la saison 2020 qui promet d'être haletante, avec la montée en puissance de Charles Leclerc, le retour d'Esteban Ocon sur la grille de départ, et les performances attendues de Pierre Gasly ou Romain Grosjean."

Il est à noter que la saison désormais terminée, la F1 aura droit à sa rétrospective de la saison écoulée mais également à des émissions spéciales. Ainsi, ce week-end, le 7 décembre, Canal+Sport diffusera à 14h55 un reportage de 28 minutes, dans le cadre de l'émission Sport Reporter, consacré à la seconde saison en discipline reine de Charles Leclerc et intitulé "Leclerc : à toute vitesse, saison 2". Dernièrement, Sport Reporter a également fait la part belle à l'Histoire de la Formule 1 avec un documentaire de 52 minutes intitulé "Rouges Sang", consacré à la tragique saison 1982 chez Ferrari, centrée en particulier sur la relation entre Didier Pironi et Gilles Villeneuve.