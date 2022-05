Le circuit de Miami a été construit "à la limite" du réglement

Charger le lecteur audio

Ce week-end, Miami accueillera son premier Grand Prix de Formule 1, sur le tout nouvel Autodrome International. Bâti par l'entreprise Apex Circuit Design autour du Hard Rock Stadium, le circuit possède une zone très sinueuse entre les virages 13 et 16, qui serpente sous un échangeur de la Florida Turnpike, l'une des plus grandes autoroutes de l'état de Floride.

Avec une vitesse moyenne d'environ 215 km/h sur l'ensemble du circuit, cette section précède une ligne droite de 1,28 kilomètre, qui mène vers l'une des zones de dépassement majeure. D'autant que les virages à basse vitesse de cette portion sinueuse devraient permettre aux monoplaces de se rapprocher, offrant ainsi du spectacle dans la ligne droite suivante. Les architectes du circuit ont dû modifier le dénivelé de la piste pour respecter les règles de la FIA concernant la hauteur de toute structure au-dessus de l'asphalte. Ainsi, le début de cette portion sera creusé, avant que la piste ne s'élève d'environ trois mètres dans les virages 14 et 15, ce qui formera une crête et punira toute erreur de la part des pilotes.

"Toute cette séquence était un véritable défi d'ingénierie", explique le chef de projet de chez Apex, Andrew Wallis. "Le concept de Clive Bowen [fondateur et directeur d'Apex] nécessitait de faire passer la piste à travers cette zone et pour être sous l'autoroute, nous devions respecter les règles de la FIA qui impliquent qu'au moins quatre mètres doivent séparer la piste d'un plafond. Mais avec la bretelle de sortie de la Florida Turnpike qui descend de 7%, notre piste montait pile au moment où nous avions besoin qu'elle descende. Il existe également une règle concernant le taux de changement d'élévation lié à la vitesse de la voiture, donc cette conception reprend essentiellement un schéma en trois dimensions pour s'assurer que les voitures vont suffisamment lentement pour s'aligner avec la cambrure du croisement, avant de revenir sous le pont."

Le virage 15, sous l'échangeur de la Florida Turnpike

"Nous avons conçu cette séquence de virages assez spectaculaire où vous avez une chicane à angle droit, qui a une vitesse minimale estimée à 80 km/h pour répondre à la réglementation sur le taux de changement, et qui est également complètement à l'aveugle pour les pilotes en raison du changement d'élévation. Nous avons simulé plus de 10 modèles de conception ici pour obtenir la géométrie 2D et 3D requise pour la corde. Nous sommes en plein dans les limites de la conception dans cette zone. À cet endroit, nous devons installer la clôture depuis l'arrière de la barrière, car il n'y a pas de place pour la poser au-dessus."

Cette section fait suite à une épingle serrée, le virage 11, qui donne lieu à une longue courbe à droite au devers négatif, ce qui offrira un challenge unique aux pilotes. "Je pense que la séquence des virages 11 à 16 présente de bonnes courbes et j'espère que les pilotes y trouveront un défi avec les nouvelles voitures", ajoute Wallis. "Ils devront se préparer pendant qu'ils arrivent dans le virage à droite précédent, donc non seulement vous ne pouvez pas voir la corde, mais vous aurez une charge latérale sur la voiture au freinage, tout en repérant la corde tardivement pour prendre le virage. En qualifications, je pense que ce sera un virage décisif pour le temps global."

"Techniquement, on peut dire que c'est la partie la plus difficile du circuit. Elle mène ensuite à la plus longue ligne droite, donc toute erreur potentielle pourrait être cumulée au moment où les pilotes atteignent le virage 17. Cette zone devrait favoriser les opportunités de dépassement ou, au minimum, regrouper les voitures pour la ligne droite."

L'autoroute se situe à moins de 25 mètres de la piste à cet endroit, et cette zone sera inaccessible au public : seuls les commissaires y seront postés. Le directeur de projet d'Apex, Sam Worthy, ajoute : "Avec la Florida Turnpike si proche, pour protéger les voitures de course et les commissaires, nous érigerons des barrières et des écrans le long du bord afin que les conducteurs ne soient pas distraits par ce qu'il se passe en piste. C'était donc une préoccupation majeure pour nous, pour garantir une course sûre pour tout le monde. Comme il n'y a pas de place pour installer des tribunes ou des spectateurs ici, la F1 a tenu à remplir cette zone de caméras pour assurer de multiples angles de vue à la télévision, car nous savons que nous verrons beaucoup d'actions intéressantes sur la piste à cet endroit."