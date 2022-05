Williams a envisagé de faire rouler une F1 sans peinture

Charger le lecteur audio

Les plus fins observateurs auront remarqué qu'en ce début de saison, Williams a progressivement enlevé de la peinture sur ses deux FW44, un premier changement ayant été réalisé au GP d'Australie puis un autre au GP d'Émilie-Romagne. Ainsi, la peinture bleue autrefois appliquée sur le nez, le capot moteur et les pontons a fait place au noir de la fibre de carbone nue.

La raison de ces modifications ne concerne pas une quelconque volonté de faire des économies, la structure de Grove cherche en fait à obtenir des voitures plus légères. Malgré les protestations hivernales ayant mené à une augmentation du poids minimum à 798 kg cette année, la majorité des équipes n'est pas encore satisfaite du poids de ses voitures. Par conséquent, les ingénieurs de Williams se sont tournés vers la peinture pour se rapprocher le plus possible de la limite du règlement.

Ils ont néanmoins dû attendre de recevoir le feu vert des responsables du marketing de l'écurie britannique, afin de s'assurer de ne pas contrarier les sponsors. Et si l'on en croit Dave Robson, responsable performance de Williams, les ingénieurs auraient pu aller encore plus loin sans ces exigences.

"Bien sûr, absolument", dit-il dans un sourire lorsqu'on lui demande si l'idée d'une Williams dépourvue de peinture a été évoquée. Cependant, bien que la proposition d'une voiture complètement nue n'ait pas été approuvée, Robson comprend pourquoi l'équipe a besoin de garder une certaine forme d'identité.

"C'est simplement l'ingénierie qui rencontre le marketing, n'est-ce pas ?" ajoute-t-il. "Nous voulons tous que la voiture soit superbe, ce qui fait partie [de la F1]. Et il ne s'agit pas que la livrée sur la voiture, ça donne le ton pour toute la marque, ce qui est évidemment très important. Bien sûr que c'est un compromis. La voiture a besoin d'avoir une personnalité visible. Mais, en même temps, c'est dans l'intérêt des sponsors de la rendre aussi rapide que possible."

Alex Albon, Williams FW44

Et Williams n'est pas la seule équipe à avoir retiré de la peinture sur sa voiture pour tenter de se rapprocher du poids minimum cette saison puisqu'Aston Martin, Red Bull et McLaren ont tous pris la même direction. Étant donné que la perte de poids est l'un des principaux sujets de discussion, d'aucuns pensent que la F1 aurait dû relever davantage la limite.

À ce sujet, Robson commente : "Je pense que nous savions depuis un certain temps déjà qu'il serait très difficile d'atteindre la limite de poids. De plus, avec la complexité supplémentaire du plafonnement des coûts, en particulier pour les grandes équipes, comment y parvenir ? Dans une certaine mesure, c'est un chiffre légèrement arbitraire car si la FIA fixait la limite de poids à 500 kg, on ne serait jamais en mesure de l'atteindre, donc tout dépend de ce que la F1 considère comme le but de ce chiffre."

"Si la grande majorité des équipes, ou toutes sauf une – ce qui est le cas actuellement – [n'atteignent pas la limite], alors on pourrait dire que, pour la F1, il vaudrait mieux augmenter ce chiffre. Mais je peux tout à fait comprendre que s'il y a une équipe qui n'a pas besoin d'une augmentation, elle ne sera pas d'accord avec ça, bien sûr."

Robson ne donne pas un chiffre sur les gains réalisés en retirant la peinture mais il indique que le changement est "significatif". Et bien que toutes les équipes travaillent sur d'autres solutions pour leur cure d'amaigrissement, le responsable performance ne pense pas que Williams reviendra à sa livrée d'origine.

"La livrée est un petit peu plus qu'une décision purement technique mais j'imagine que ça restera comme ça parce que ce sera long et couteux de [perdre] du poids d'une autre manière. Si nous sommes satisfaits de l'apparence de la voiture aujourd'hui, on ferait mieux de dépenser ce budget d'ingénierie sur autre chose et de rendre la voiture plus rapide. J'espère que ça restera comme ça", conclut-il.