Combien faut-il de GP pour valider une saison de F1 ?

La Formule 1 est passée à deux jours de commencer sa saison 2020, mais le Grand Prix d'Australie a été tardivement annulé, et il va falloir patienter un certain temps avant que les courses ne reprennent.

Les huit premières manches de l'année ont été reportées ou annulées, de l'Australie à l'Azerbaïdjan, tandis que le doute subsiste quant aux épreuves du début de l'été. Mais de combien de Grands Prix la F1 a-t-elle besoin pour valider le championnat 2020 ?

Lire aussi : Calendrier 2020 : les écuries donnent carte blanche à la F1

Président et PDG de la F1, Chase Carey a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à un calendrier de 15 ou 16 courses pour cette année, débutant cet été et durant jusqu'à décembre. Cependant, d'après l'Article 5.4 du Règlement Sportif, il suffit de huit Grands Prix pour qu'un Champion soit couronné. Ce même Règlement fixe le nombre de courses maximal à 22 et a été modifié pour 2020 afin de permettre l'ajout d'une épreuve supplémentaire au calendrier.

La Formule 1 doit également respecter une autre clause pour conserver son statut de Championnat du monde, selon le Code Sportif International de la FIA : l'Article 2.4.3.b.i stipule que le calendrier doit inclure des courses ayant lieu sur au moins trois continents durant la même saison. Par exemple, l'édition 2019-2020 du Championnat du monde d'Endurance conserve ce titre, ayant couru en Europe (Silverstone), en Asie (Fuji, Shanghai, Bahreïn) et en Amérique du Nord (Austin).

Directeur de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto a récemment révélé qu'une "Super Saison" s'étendant jusqu'à janvier 2021 et des week-ends de Grand Prix sur deux jours étaient envisagés. Par ailleurs, les écuries se sont mises d'accord pour conserver leurs voitures 2020 en 2021 afin de réduire les coûts, l'impact économique de la pandémie de COVID-19 s'annonçant douloureux. Cela leur permettra théoriquement de commencer la saison 2021 après une intersaison plus courte qu'à l'accoutumée.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Grand Prix du Canada est censé avoir lieu le 14 juin, avant les premières courses européennes en France (28 juin) et en Autriche (5 juillet), bien que le doute subsiste avec cette crise sanitaire qui ne paraît pas proche d'une résolution.

Les dirigeants du circuit de Silverstone ont confirmé qu'ils allaient prendre une décision d'ici fin avril quant à la tenue ou non du Grand Prix de Grande-Bretagne le 19 juillet. Des événements sportifs majeurs tels que l'Euro 2020 de football (du 12 juin au 12 juillet) et les Jeux olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août) ont déjà été reportés à 2021 à cause de la pandémie.

Voir aussi :