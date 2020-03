Vers une fin de saison en janvier et des GP sur deux jours ?

La campagne 2020 de la Formule 1 est pour l'instant suspendue en raison de la pandémie de COVID-19. Les huit premiers Grands Prix ont été soit reportés, soit annulés. La première course prévue désormais est le GP du Canada, le 14 juin, mais la situation semble déjà très compromise alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic en Europe ou en Amérique du Nord.

Plus tôt dans la semaine, le PDG de la F1 Chase Carey a expliqué qu'il pensait que la discipline pouvait parvenir à mettre en place un calendrier de 15 à 18 courses qui débuterait à l'été, une fois les mesures de confinement arrêtées. Cependant, l'évolution actuelle de la situation laisse à penser que ces mesures restrictives vont être en place pendant plusieurs mois et rend donc bien hypothétique le maintien d'un tel nombre de GP.

Mattia Binotto a indiqué que les équipes faisaient preuve de flexibilité pour permettre à Liberty Media de faire son possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le passage à des Grands Prix sur deux jours et une saison courant jusqu'en janvier sont envisagés. "Nous sommes engagés dans un dialogue permanent", a expliqué le dirigeant italo-suisse à Sky Italia. "J'ai la sensation, comme les autres directeurs d'équipes, que ce sont des moments cruciaux."

"En ce qui concerne le calendrier, nous avons donné à Carey et à la FIA la liberté de définir le calendrier comme ils le souhaitent dans ces conditions. Nous pourrions également avoir des week-ends de deux jours, avec des essais libres déplacés au samedi matin, afin de pouvoir répondre aux besoins logistiques en cas de proximité des Grands Prix. En outre, la fermeture actuelle des usines laisse la possibilité de pouvoir rouler en août si les conditions le permettent."

Interrogé sur l'éventualité d'une fin de saison en janvier 2021 avec quelques courses supplémentaires disputées en début d'année prochaine, Binotto de répondre : "Ce sont des périodes où nous, en tant qu'équipe, devons garantir le maximum de disponibilité. Si cette [décision] nous permet un Championnat du monde 2020 plus complet, avec la saison suivante qui ne démarrerait pas avant mars, il y a une grande disponibilité pour ça."

Travaillant à domicile depuis le retour d'Australie, Binotto explique être en contact quotidien avec les pilotes de la Scuderia, Sebastian Vettel et Charles Leclerc. "Nous avons commencé à travailler intelligemment [à distance] juste après l'Australie. Maintenant, nous sommes dans la période de fermeture des usines FIA, qui poursuit la période qui, dans notre cas, a commencé tôt. Avec Seb et Charles, nous parlons presque quotidiennement. Ils sont tous les deux chez eux et ils s'entraînent comme toujours. Ils sont assurément en forme."

Avec Jonathan Noble et Roberto Chinchero