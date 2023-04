Il n'est pas question d'un concept B pour Ferrari

Charger le lecteur audio

Avec 26 points au compteur, Ferrari vit son pire début de saison depuis 2009. Principale rivale de Red Bull l'an passé, la Scuderia est mise en difficulté par Aston Martin et Mercedes ; de surcroît, elle a subi la panne de Charles Leclerc à Bahreïn ainsi que les collisions des deux pilotes avec les bolides verts en Australie, d'où les 30 longueurs de déficit qu'elle accuse déjà sur le top 3.

Ainsi, Ferrari n'a jamais été en mesure de jouer la victoire face à Red Bull : Leclerc était à 25 secondes de Verstappen au moment de son abandon à Bahreïn, tandis que Carlos Sainz a conclu le Grand Prix d'Arabie saoudite à 36 secondes de Pérez et comptait 13 secondes de retard sur Verstappen au moment du second drapeau rouge en Australie.

"Actuellement, la Red Bull est supérieure partout", a déclaré Sainz au début du week-end de Melbourne. "Elle est supérieure en qualifs, en course, en vitesse de pointe, dans les virages moyens et lents, en gestion des pneus, sur les vibreurs et sur les bosses. Cela montre que nous devons clairement changer quelque chose, vérifier et faire quelque chose de très différent de maintenant."

"Je crois que les performances extrêmement bonnes au début de la saison dernière nous ont fait penser qu'il fallait continuer à pousser ce concept, ce projet de monoplace, mais nous nous rendons compte maintenant que Red Bull a un avantage clair à tous les niveaux et que nous devons commencer à regarder à notre droite et à notre gauche."

Faudrait-il alors que Ferrari change radicalement de voie au niveau du développement ? Depuis son arrivée à la tête de la Scuderia en janvier dernier, Frédéric Vasseur se garde fermement de toute décision hâtive, et lorsque Motorsport.com lui demande si un nouveau concept est dans les tuyaux, le Français répond : "Non, je ne pense pas. Nous avons un flux d'évolutions à venir ; pas pour Bakou, car nous avons [déjà] le package aéro pour ce niveau d'appui, et avec la course sprint ce n'est pas évident, mais pour Miami, Imola – pas Monaco – et Barcelone. À chaque course, nous aurons une évolution sur la voiture."

"Nous nous en tenons au plan. Nous avons fait des ajustements en matière d'équilibre et de comportement, et c'était bien mieux à Melbourne. Nous allons continuer dans ce sens. Ce n'est pas une voiture B, si c'est ce que vous voulez dire. Nous n'allons pas venir avec quelque chose de complètement différent. Nous allons continuer à mettre à jour celle-ci, et nous allons essayer de le faire immensément."

Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari

"Faire un nouveau projet en cours de saison, partir d'une feuille blanche, faire une nouvelle voiture avec le plafond budgétaire, tout en prenant en compte les restrictions de temps en soufflerie… je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est très difficile. De plus, de notre côté, nous avons le sentiment – et j'espère que nous avons raison – que nous allons dans la bonne direction, qu'il y a encore une énorme marge d'amélioration sur la voiture. Par conséquent, tant que nous pouvons développer la voiture pour obtenir des points [d'appui] et l'aéro pour avoir un meilleur équilibre et une meilleure stabilité, je pense que cela a du sens de persévérer dans cette direction."

Ferrari continue donc de suivre le plan d'action établi pour la campagne 2023. "Il y a toujours un plan de développement avant la saison, puis il faut réagir aux circonstances, à la compétitivité de la voiture et à son comportement. Nous avons agi très vite. Nous avons apporté de bonnes évolutions à Melbourne, et nous allons continuer. Ce que nous pouvons faire, c'est travailler dur pour tenter d'accélérer ce processus, peut-être prendre une direction un peu différente en matière d'équilibre, etc. Mais on ne peut pas changer complètement de plan après trois courses et se dire qu'il faut emprunter une autre voie."

Il n'est cependant pas exclu que la monoplace qui succédera à la SF-23 en 2024 soit nettement différente de sa devancière, même si là encore, les restrictions financières et l'exploitation des ressources sont le nerf de la guerre : "Conserver [ce concept] est une question de plafond budgétaire. Quelles pièces veut-on conserver d'une saison à l'autre, les grosses pièces telles que la boîte de vitesses ou la monocoque ? C'est une question à laquelle il va falloir répondre avec le plafond budgétaire."

"Je pense que notre stratégie de développement nous mène vers de bonnes évolutions. On verra plus tard dans la saison si nous voulons faire une amélioration continue de cette voiture – et nous avons de la marge d'amélioration – ou s'il faut changer de direction plus drastiquement. On verra ça bien plus tard."

Avec Jonathan Noble et Alex Kalinauckas