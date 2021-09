EL2 - Leclerc en tête, Hamilton à l'arrêt

Les conditions de piste n'ont pas bougé au départ de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas. Le soleil est toujours au rendez-vous, et on relève 20°C dans l'air et 34°C sur la piste. Les pilotes espèrent néanmoins vivre une séance moins agitée que celle du début de journée : la panne de Sebastian Vettel a provoqué une période de drapeau rouge de 37 minutes, limitant donc à 23 minutes la durée du roulage.

Par ailleurs, les commissaires ont donné un avertissement à Esteban Ocon, qui a poussé Lando Norris hors de la piste en EL1. Le Français était dans un tour lent et voyait le pilote McLaren revenir sur lui vers l'avant-dernier virage. Ocon a alors viré à gauche pour laisser passer le Britannique mais celui-ci était déjà sur ce côté de la piste pour effectuer son dépassement. Cet incident s'est résumé à une simple frayeur pour les deux hommes, qui ne sont pas entrés en contact.

À l'exception de Vettel, où un changement de moteur suit son cours, tous les pilotes prennent la piste lorsque le feu passe au vert. La grande majorité est chaussée des gommes mediums, le reste roulant avec les pneus durs. Les pilotes Mercedes s'emparent rapidement des premières positions, Valtteri Bottas devançant Lewis Hamilton (1'11"664).

Plus rapide en EL1, le Champion du monde en titre s'arrête ensuite au virage 8 sous les acclamations des spectateurs, acquis à la cause de Max Verstappen. "Je perds de la puissance", dit-il à la radio et sur ordre de son équipe, Hamilton sort de sa monoplace, ce qui déclenche la sortie du drapeau rouge. Après la panne de Vettel, il s'agit du deuxième problème technique pour le moteur Mercedes ce week-end.

L'interruption est plus courte qu'en EL1, et le roulage reprend ses droits quelques minutes plus tard. Vettel est de retour en piste, avec les pneus mediums. En parallèle, le leader Bottas chausse les pneus tendres testés brièvement lors de la première séance et effectue une simulation de qualifications. Le Finlandais, qui n'est pas assuré de poursuivre l'aventure avec Mercedes en 2022, améliore son meilleur temps de quelques dixièmes. Ocon, également en pneus rouges, fait mieux avec un 1'11"074. Verstappen, troisième, est le plus rapide des pilotes en pneus mediums (1'11"693). Pierre Gasly détient quant à lui le meilleur temps des pneus durs (1'12"831).

Les derniers relais de course arrivant à leur terme, ce sont les relais de qualifications qui sont majoritaires peu avant le cap de la mi-séance. La tentative de chrono de Verstappen est stoppée par la sortie de piste de Nikita Mazepin à la chicane. Le Russe est bloqué dans le bac à gravier et, encore une fois, le drapeau rouge est agité. "C'est fou, je ne peux pas finir un tour", peste le Néerlandais à la radio.

Une fois la Haas délogée, Verstappen peut enfin boucler un tour sans être gêné par les drapeaux jaunes et rouges, mais celui-ci n'est pas le plus rapide (1'11"2, à deux dixièmes d'Ocon). Il faut attendre la sortie des pilotes Ferrari pour qu'Ocon perde sa première place, Charles Leclerc se payant le luxe d'entrer dans le club des 70 secondes au tour (1'10"902).

Le temps du Monégasque n'est pas battu car après son effort, les équipes se concentrent sur les simulations de relais de course. Leclerc a donc été l'unique pilote de la grille à tourner en 1'10. Il devance son coéquipier Carlos Sainz de 15 centièmes et Esteban Ocon de 17 centièmes. Valtteri Bottas et Max Verstappen, au volant des monoplaces les plus performantes, ne sont que quatrième et cinquième. Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lando Norris, Antonio Giovinazzi et Sebastian Vettel complètent le top 10.

Grand Prix des Pays-Bas - Essais Libres 2