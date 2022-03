EL2 - Verstappen le plus rapide face aux Ferrari

Charger le lecteur audio

Si Pierre Gasly s'est emparé du premier meilleur temps en essais libres de l'année, la nuit bahreïnie a souri à Max Verstappen puisque le Champion du monde en titre a été le plus rapide de la deuxième séance d'essais du Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2022. À noter que les chronos établis en EL2 à Bahreïn sont beaucoup plus représentatifs puisque les températures plus fraîches correspondent davantage aux conditions pour les qualifications et la course.

La deuxième séance a commencé sur les chapeaux de roue puisque Carlos Sainz et Charles Leclerc ont, pour leur première tentative, battu le chrono EL1 de Gasly. Le pilote monégasque s'est chargé de prendre les commandes grâce à un 1'33"121 en pneus mediums, Verstappen s'intercalant entre les Ferrari quelques instants plus tard. Populaires dans les premières minutes de roulage, les pneus mediums ont ensuite été remplacés par les gommes tendres. Le revenant Kevin Magnussen s'est ainsi illustré en s'approchant de Leclerc jusqu'à 62 millièmes avant que le pilote Ferrari n'améliore en 1'32"263.

Dans la continuité des temps de ce matin, Red Bull et Ferrari ont été les plus impressionnants en ce début de soirée à Bahreïn. Verstappen est sorti gagnant d'un petit match l'opposant à Leclerc en signant un 1'31"936, soit deux dixièmes de plus que son record des essais hivernaux, et en repoussant son adversaire à près d'un dixième. Sainz, George Russell et Fernando Alonso, qui complètent le top 5, ont été les seuls pilotes capables de rester à moins d'une seconde du Champion du monde en titre.

Au garage en EL1 en raison d'un problème moteur, Valtteri Bottas a pu prendre la piste au volant de son Alfa Romeo en EL2 et, visiblement, le Finlandais a parfaitement exploité le potentiel de sa machine en prenant le sixième meilleur temps, à une seconde et quinze millièmes de Verstappen. Bottas précède certaines têtes d'affiche, telles que Sergio Pérez, Lewis Hamilton et Lando Norris.

Le marsouinage a de nouveau été un problème pour certains. Victime du désagrègement d'une partie de son ponton droit en EL1, Esteban Ocon a indiqué être "à la limite" des rebonds à la radio tandis que Hamilton, seulement neuvième sur la feuille des temps mais sans avoir utilisé son DRS, a fait part de son insatisfaction quant au comportement de sa W13 en ligne droite et à l'efficacité de ses freins. Concernant les autres problèmes et incidents de la séance, Daniel Ricciardo a peu roulé, touché par une fuite, et Yuki Tsunoda s'est illustré pour de mauvaises raisons en bloquant Leclerc, ce qui a poussé la direction de course à examiner l'incident, et en heurtant Lance Stroll.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 2