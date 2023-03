Alonso regrette de ne s'être jamais battu avec Hamilton après 2007

Charger le lecteur audio

Plus de vingt ans après avoir commencé sa carrière en Formule 1, Fernando Alonso considère Lewis Hamilton comme l'un de ses plus grands rivaux mais déplore de ne pas l'avoir côtoyé davantage aux avant-postes.

Les deux hommes ont évidemment connu leur duel fratricide chez McLaren en 2007 lorsque Hamilton faisait ses débuts dans l'élite, une saison lors de laquelle ils ont frôlé le titre d'un point et se sont retrouvés ensemble sur le podium à sept reprises, mais ce n'est arrivé que 15 fois supplémentaires lors des douze autres campagnes qu'ils ont disputées ensemble en F1, principalement lorsqu'Alonso était chez Ferrari : les podiums se sont raréfiés pour lui lors de ses retours chez Renault et chez McLaren, tandis que Hamilton y montait encore régulièrement à Woking avant de les enchaîner chez Mercedes.

De plus, Alonso considère que la saison 2007 n'est pas représentative de leur rapport de force, pour plusieurs raisons. "Je pense qu'avec Lewis, nous n'avions pas la compétition que je recherchais", estime-t-il dans le podcast Beyond The Grid. "C'est vrai qu'en 2007 nous étions coéquipiers, et aux yeux du public c'était la plus grande bataille qui soit, mais en 2007, aucun de nous n'était prêt. Il n'était peut-être pas prêt pour cette bataille, et ça se comprend, car il était rookie et arrivait en Formule 1. Quant à moi, je n'étais pas à mon meilleur niveau, je n'étais pas vraiment intégré à l'équipe."

"Bien sûr, nous avons eu toutes ces luttes ensemble, tout ce stress ensemble dans la lutte pour le titre, et nous n'étions pas bien gérés à l'époque. Certes, nous avons fini avec autant de points au championnat, ce que l'on pourrait voir comme une très grande bataille, équilibrée. Mais nous aurions tous deux pu faire mieux."

Fernando Alonso et Lewis Hamilton sur le podium du Grand Prix de Monaco 2007

"Les années suivantes, je pense que j'avais un meilleur package chez Ferrari que lui quand il était chez McLaren, alors nous ne nous sommes pas tellement battus, et quand il est passé chez Mercedes, il avait un meilleur package et nous n'avons jamais retrouvé l'opportunité de nous battre ensemble. C'est quelque chose qui manque à ma carrière. Il est une légende de la F1. Comme Michael [Schumacher], il vous pousse à la limite ; si l'on veut battre Lewis, il faut être à son meilleur niveau."

Alonso salue également un Sebastian Vettel qui l'a privé de deux titres mondiaux de justesse, en 2010 et en 2012, lorsqu'il était chez Ferrari et l'Allemand chez Red Bull. "Nous n'avions pas le même package pour nous battre roue contre roue, mais nous nous sommes quand même battus pour quelques championnats jusqu'à la dernière course", souligne l'Ibère.

"Il fallait être à son meilleur niveau si l'on voulait battre le package Red Bull, qui était légèrement supérieur à ce moment-là. Ils ont eu quelques problèmes, des courses qu'ils n'ont pas finies à cause de la fiabilité, et nous nous sommes quand même battus pour le titre. Il fallait faire chaque week-end à la perfection pour être dans cette position. [Hamilton et Vettel] font partie de ma carrière et ce sera toujours le cas. J'ai beaucoup de respect pour eux."