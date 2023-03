La moitié du circuit de Monaco resurfacée avant le GP

Charger le lecteur audio

À deux mois et demi du Grand Prix de Monaco, les grands préparatifs du circuit ont déjà débuté dans la Principauté. Un timing habituel pour que tout soit prêt à accueillir le paddock de la Formule 1 la semaine du 28 mai, mais aussi celui de la Formule E pour l'E-Prix de Monaco, programmé dès le 6 mai et utilisant désormais le même tracé que la catégorie reine.

En plus du montage du circuit, qui a débuté lundi dernier, des travaux de réfection de la piste sont réalisés. Ils concernent cette année près de la moitié du tracé, en trois secteurs : le boulevard Albert 1er (où se trouvent la grille de départ et la ligne droite des stands), le tunnel Louis II et la Darse Sud. L'Automobile Club de Monaco précise que cela vise au total 15 000 m² d'enrobé, soit l'équivalent de 1800 tonnes d'un nouvel asphalte.

Ce chantier a lieu de nuit afin de ne pas perturber la circulation et se déroule comme toujours en plusieurs phases, avec le devoir de répondre aux normes établies par la FIA concernant la qualité du revêtement proposé, tout en sachant que celui-ci reste exposé au trafic routier le reste de l'année.

Le circuit de Monaco, dont le contrat avec la Formule 1 a récemment été renouvelé pour trois éditions, soit jusqu'en 2025, fait régulièrement l'objet de travaux d'entretien et d'amélioration. Ainsi en 2019 un revêtement à forte adhérence avait été posé au niveau de l'échappatoire de la chicane, tandis que depuis 2021, c'est une voie des stands flambant neuve qui accueille les écuries.

L'installation des infrastructures va se poursuivre dans les jours et semaines qui viennent avec l'acheminement et le montage de la direction de course, dont le bâtiment sur cinq niveaux culmine à 17 mètres de hauteur, et avec la mise en place des tribunes pour accueillir les spectateurs à différents points du tracé.

Le Grand Prix de Monaco constituera la septième manche du calendrier 2023 de la Formule 1, organisée au cœur d'une série de trois courses en autant de week-ends, entre les rendez-vous d'Imola (21 mai) et de Barcelone (4 juin).

Préparatifs du Grand Prix de Monaco 1 / 6 Photo de: ACM Préparatifs du Grand Prix de Monaco 2 / 6 Photo de: ACM Préparatifs du Grand Prix de Monaco 3 / 6 Photo de: ACM Préparatifs du Grand Prix de Monaco 4 / 6 Photo de: ACM Préparatifs du Grand Prix de Monaco 5 / 6 Photo de: ACM Préparatifs du Grand Prix de Monaco 6 / 6 Photo de: ACM